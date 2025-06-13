Дивні дива — Netflix випустить мультсеріал за мотивами франшизи

Постер "Дивні дива". Фото: instagram.com/strangerthingstv

Стрімінговий сервіс Netflix розпочав роботу над анімаційним спін-офом серіалу "Дивні дива". Мультсеріал обіцяє розповісти про пригоди веж знайомих персонажів у місті Гокінс.

Про це пише Deadline.

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Шоуранер серіалу Ерік Роблес розповів, що наразі команда працює над створенням ще однієї частини франшизи. Попередньо анімаційний серіал отримав назву "Дивні дива: Оповідання з 85-го".

"Ласкаво просимо назад до Гокінса в сувору зиму 1985 року, де герої повинні боротися з новими монстрами і розгадати паранормальну таємницю, що тероризує їхнє місто в "Дивних дивах: Оповідання з 85-го", новому епічному анімаційному серіалі", — йдеться в першому логлайні мультсеріалу.

Сюжет у спін-офі буде розгортатися між подіями 2 та 3 сезону оригінального серіалу. Прем'єра мультсеріалу очікується вже наступного року.

Нагадаємо, раніше стала відома дата прем'єри нового серіалу-трилеру за книгою Стівена Кінга. А також ми писали, що на Netflix вийшов новий гостросюжетний бойовик.