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Головна Кіно Netflix випустить анімаційний спін-оф серіалу "Дивні дива"

Netflix випустить анімаційний спін-оф серіалу "Дивні дива"

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Дата публікації: 13 червня 2025 17:17
Дивні дива — Netflix випустить мультсеріал за мотивами франшизи
Постер "Дивні дива". Фото: instagram.com/strangerthingstv
Ключові моменти Що відомо про анімаційний спін-оф "Дивних див"

Стрімінговий сервіс Netflix розпочав роботу над анімаційним спін-офом серіалу "Дивні дива". Мультсеріал обіцяє розповісти про пригоди веж знайомих персонажів у місті Гокінс.

Про це пише Deadline.

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Що відомо про анімаційний спін-оф "Дивних див"

Шоуранер серіалу Ерік Роблес розповів, що наразі команда працює над створенням ще однієї частини франшизи. Попередньо анімаційний серіал отримав назву "Дивні дива: Оповідання з 85-го".

"Ласкаво просимо назад до Гокінса в сувору зиму 1985 року, де герої повинні боротися з новими монстрами і розгадати паранормальну таємницю, що тероризує їхнє місто в "Дивних дивах: Оповідання з 85-го", новому епічному анімаційному серіалі", — йдеться в першому логлайні мультсеріалу.

Сюжет у спін-офі буде розгортатися між подіями 2 та 3 сезону оригінального серіалу. Прем'єра мультсеріалу очікується вже наступного року.

Нагадаємо, раніше стала відома дата прем'єри нового серіалу-трилеру за книгою Стівена Кінга. А також ми писали, що на Netflix вийшов новий гостросюжетний бойовик.

серіал Netflix мультфільми "Дивні дива"
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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