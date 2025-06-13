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Главная Кино Netflix выпустит анимационный спин-офф "Очень странных дел"

Netflix выпустит анимационный спин-офф "Очень странных дел"

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Дата публикации 13 июня 2025 17:17
Очень странные дела — Netflix выпустит мультсериал по мотивам франшизы
Постер "Очень странные дела". Фото: instagram.com/strangerthingstv
Ключові моменти Что известно об анимационном спин-оффе "Очень странных дел"

Стриминговый сервис Netflix начал работу над анимационным спин-оффом сериала "Очень странные дела". Мультсериал обещает рассказать о приключениях башен знакомых персонажей в городе Хокинс.

Об этом пишет Deadline.

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Что известно об анимационном спин-оффе "Очень странных дел"

Шоураннер сериала Эрик Роблес рассказал, что сейчас команда работает над созданием еще одной части франшизы. Предварительно анимационный сериал получил название "Очень странные дела: Рассказы из 85-го".

"Добро пожаловать обратно в Хокинс в суровую зиму 1985 года, где герои должны бороться с новыми монстрами и разгадать паранормальную тайну, терроризирующую их город в "Очень странных делах: Рассказы из 85-го", новом эпическом анимационном сериале", — говорится в первом логлайне мультсериала.

Сюжет в спин-оффе будет разворачиваться между событиями 2 и 3 сезона оригинального сериала. Премьера мультсериала ожидается уже в следующем году.

Напомним, ранее стала известна дата премьеры нового сериала-триллера по книге Стивена Кинга. А также мы писали, что на Netflix вышел новый остросюжетный боевик.

сериал Netflix мультфильмы "Очень странные дела"
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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