Нові українські серіали на YouTube — що подивитися онлайн

Серіал "Майор Сковорода". Фото: ICTV

Останнім часом українські серіали стрімко набирають популярності, і дедалі більше з них стають доступними онлайн. Ці три нові серіали, які вже можна переглянути безкоштовно на YouTube.

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Тілоохоронець

П'ять років тому Катерина втратила батьків у аварії та відтоді стала єдиною спадкоємицею бізнес-імперії, яку заснував її батько. Вона цінує родину та живе з тіткою Ритою, яка її виростила, а також свекрухою, що допомагає виховувати маленьку доньку. Але навіть у колі близьких не кожен щиро радіє її щастю. Через чужу заздрість та егоїзм життя Катерини опиняється під загрозою.

Майор Сковорода

Харизматичний керівник кримінального розшуку Андрій Сковорода після службової помилки повертається до роботи у знайомій дільниці. Проте замість перевіреної команди на нього чекає виклик — співпраця з чотирма новачками, повними амбіцій, але без жодного реального досвіду.

Ключі від правди

Після трагічної загибелі брата, якого несправедливо звинуватили у злочинах, досвідчена слідча Валерія вирішує будь-що очистити його ім'я та викрити справжніх винуватців. Заради цього вона йде з правоохоронних органів і починає власне розслідування. Її нове місце роботи — готель, у якому часто зупинявся її брат, та за фасадом якого ховаються небезпечні таємниці.

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