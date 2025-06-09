Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Популярний український серіал продовжили на 2 сезон

Популярний український серіал продовжили на 2 сезон

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 16:09
Просто Надія 2 сезон — коли прем'єра
Серіал "Просто Надія". Фото: СТБ

Український серіал "Просто Надія" отримав продовження на другий сезон. До своїх ролей у мелодрамі повернуться Зоряна Марченко, Сергій Кисіль та Артемій Єгоров.

Про це повідомили на сторінці телеканалу "СТБ" в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Серіал "Просто Надія" отримає 2 сезон

Минулого року драматична історія підкорила серця глядачів і вони із нетерпінням чекали на продовження. І ось творці серіалу потішили шанувальників радісною звісткою про другий сезон.

Виконавці головних ролей Артемій Єгоров та Зоряна Марченко показалися на знімальному майданчику.

Сюжет мелодрами розповідає про мати трьох дітей Надію. Під час повномасштабної війни вона мусить почати нове життя із чистого аркуша. Материнство, проблеми у шлюбі та нове кохання чекають на головну героїню.

Наразі дата прем'єри другого сезону невідома, але глядачі сподіваються, що побачать нові серії вже дуже скоро.

Нагадаємо, у мережі з'явився уривок нового сезону "Гри в кальмара". А також ми писали, що глядачів захопив новий гостроcюжетний серіал на Netflix.

серіал українські зірки телеканал "СТБ" драма продовження
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації