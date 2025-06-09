Просто Надія 2 сезон — коли прем'єра

Серіал "Просто Надія". Фото: СТБ

Український серіал "Просто Надія" отримав продовження на другий сезон. До своїх ролей у мелодрамі повернуться Зоряна Марченко, Сергій Кисіль та Артемій Єгоров.

Про це повідомили на сторінці телеканалу "СТБ" в Instagram.

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Минулого року драматична історія підкорила серця глядачів і вони із нетерпінням чекали на продовження. І ось творці серіалу потішили шанувальників радісною звісткою про другий сезон.

Виконавці головних ролей Артемій Єгоров та Зоряна Марченко показалися на знімальному майданчику.

Сюжет мелодрами розповідає про мати трьох дітей Надію. Під час повномасштабної війни вона мусить почати нове життя із чистого аркуша. Материнство, проблеми у шлюбі та нове кохання чекають на головну героїню.

Наразі дата прем'єри другого сезону невідома, але глядачі сподіваються, що побачать нові серії вже дуже скоро.

Нагадаємо, у мережі з'явився уривок нового сезону "Гри в кальмара". А також ми писали, що глядачів захопив новий гостроcюжетний серіал на Netflix.