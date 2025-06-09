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Популярный украинский сериал продлили на 2 сезон

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Дата публикации 9 июня 2025 16:09
Просто Надежда 2 сезон — когда премьера
Сериал "Просто Надежда". Фото: СТБ

Украинский сериал "Просто Надежда" получил продолжение на второй сезон. К своим ролям в мелодраме вернутся Зоряна Марченко, Сергей Кисель и Артемий Егоров.

Об этом сообщили на странице телеканала "СТБ" в Instagram.

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В прошлом году драматическая история покорила сердца зрителей и они с нетерпением ждали продолжения. И вот создатели сериала порадовали поклонников радостным известием о втором сезоне.

Исполнители главных ролей Артемий Егоров и Зоряна Марченко показались на съемочной площадке.

Сюжет мелодрамы рассказывает о матери троих детей Надежде. Во время полномасштабной войны она должна начать новую жизнь с чистого листа. Материнство, проблемы в браке и новая любовь ждут главную героиню.

Сейчас дата премьеры второго сезона неизвестна, но зрители надеются, что увидят новые серии уже очень скоро.

Напомним, в сети появился отрывок нового сезона "Игры в кальмара". А также мы писали, что зрителей захватил новый остросюжетный сериал на Netflix.

сериал украинские звезды телеканал "СТБ" драма продолжение
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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