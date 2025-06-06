Кращі українські мінісеріали — що подивитися на вихідні

Серіал "Спіймати Кайдаша". Фото: СТБ

Українські мінісеріали останніх років вражають якісним сюжетом, акторською грою та атмосферою. Їх легко подивитися за вихідні та отримати справжнє задоволення від перегляду.

Новини.LIVE діляться добіркою.

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