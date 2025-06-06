Лучшие украинские мини-сериалы — что посмотреть на выходные

Сериал "Поймать Кайдаша". Фото: СТБ

Украинские мини-сериалы последних лет поражают качественным сюжетом, актерской игрой и атмосферой. Их легко посмотреть за выходные и получить настоящее удовольствие от просмотра.

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Кондитерка Саша и сценарист Даня были хорошей парой, но не смогли пережить боль утраты. После известия об исчезновении экс-супруга во время поездки на фронт, Саша получает неожиданное предложение завершить его проект. В ее руках оказывается ноутбук с личными записями, которые открывают совсем другой взгляд на их совместное прошлое. Погружаясь в эти воспоминания, Саша начинает видеть их отношения в новом свете.

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Бывший муж Алины ушел на фронт, и после его возвращения с войны их жизнь меняется навсегда. Сергей получил серьезные ранения, потерял память и выглядит совсем не тем, что был раньше. Алина берет на себя заботу о нем, помогает восстановиться - и снова влюбляется. Но именно тогда, когда кажется, что счастье уже рядом, судьба подбрасывает новые сложные испытания.

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