Новые украинские сериалы на YouTube — что посмотреть онлайн

Сериал "Майор Сковорода". Фото: ICTV

В последнее время украинские сериалы стремительно набирают популярность, и все больше из них становятся доступными онлайн. Эти три новых сериала, которые уже можно посмотреть бесплатно на YouTube.

Новини.LIVE делятся подборкой.

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Майор Сковорода

Харизматичный руководитель уголовного розыска Андрей Сковорода после служебной ошибки возвращается к работе в знакомом участке. Однако вместо проверенной команды его ждет вызов — сотрудничество с четырьмя новичками, полными амбиций, но без всякого реального опыта.

Ключи от правды

После трагической гибели брата, которого несправедливо обвинили в преступлениях, опытная следователь Валерия решает во что бы то ни стало очистить его имя и разоблачить настоящих виновников. Ради этого она уходит из правоохранительных органов и начинает собственное расследование. Ее новое место работы — отель, в котором часто останавливался ее брат, и за фасадом которого скрываются опасные тайны.

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