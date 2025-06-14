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Главная Кино 3 новых украинских сериала, которые можно посмотреть на YouTube

3 новых украинских сериала, которые можно посмотреть на YouTube

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 20:20
Новые украинские сериалы на YouTube — что посмотреть онлайн
Сериал "Майор Сковорода". Фото: ICTV
Ключові моменти Телохранитель Майор Сковорода Ключи от правды

В последнее время украинские сериалы стремительно набирают популярность, и все больше из них становятся доступными онлайн. Эти три новых сериала, которые уже можно посмотреть бесплатно на YouTube.

Новини.LIVE делятся подборкой.

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Телохранитель

Пять лет назад Екатерина потеряла родителей в аварии и с тех пор стала единственной наследницей бизнес-империи, которую основал ее отец. Она ценит семью и живет с тетей Ритой, которая ее вырастила, а также свекровью, которая помогает воспитывать маленькую дочь. Но даже в кругу близких не каждый искренне радуется ее счастью. Из-за чужой зависти и эгоизма жизнь Екатерины оказывается под угрозой.

Майор Сковорода

Харизматичный руководитель уголовного розыска Андрей Сковорода после служебной ошибки возвращается к работе в знакомом участке. Однако вместо проверенной команды его ждет вызов — сотрудничество с четырьмя новичками, полными амбиций, но без всякого реального опыта.

Ключи от правды

После трагической гибели брата, которого несправедливо обвинили в преступлениях, опытная следователь Валерия решает во что бы то ни стало очистить его имя и разоблачить настоящих виновников. Ради этого она уходит из правоохранительных органов и начинает собственное расследование. Ее новое место работы — отель, в котором часто останавливался ее брат, и за фасадом которого скрываются опасные тайны.

Ранее мы рассказывали о 4 напряженных психологических сериалах, которые можно посмотреть за выходные. А также предлагаем 3 атмосферных сериала для летнего настроения.

YouTube сериал украинские звезды комедия драма украинские фильмы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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