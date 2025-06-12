Кращі серіали для літнього настрою — що подивитися ввечері

Серіал "Літо, коли я погарнішала". Фото: Prime Video

У літні вечори хочеться відпочити не лише тілом, а й душею. Якщо ви мрієте про атмосферу моря, романтики та пригод, ці серіали перенесуть вас у найсонячніші куточки світу просто з екрана.

Новини.LIVE діляться своєю добіркою.

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Літо, коли я погарнішала

Беллі ось-ось виповниться 16 років. Після школи вона із родиною традиційно вирушає на відпочинок до будинку їхніх друзів Фішерів. Але це літо вже ніколи не буде таким, як раніше, адже Белла та її друзі подорослішали.

Зовнішні мілини

Після урагану на узбережжі Південної Кароліни компанія друзів знаходить карту, яка обіцяє привести їх до скарбів. Для Джона Бі це можливість не лише розбагатіти, а й знайти свого батька, який загадково зник. Але юнаки не єдині, хто намагається дістатися до скарбу.

Нестерпне літо Саммер

Життєві обставини змушують батька Саммер відправити її з Нью-Йорка до маленького містечка в Австралії. Бунтівна школярка з великого міста не звикла до провінційних розваг, але знайомство із місцевим серфером Арі змусить її по-новому подивитися на життя.

Раніше ми розповідали про 5 літніх комедій, які піднімуть вам настрій. А також пропонуємо 3 найкращі фільми для тих, хто хоче у відпустку.