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3 найкращі фільми для тих, хто хоче у відпустку

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Дата публікації: 10 червня 2025 21:00
Кращі фільми про відпустку — що подивитися влітку
Фільм "Дружина напрокат". Фото: IMDb

Коли хочеться втекти від буденності, кіно може стати найкращим способом для короткої подорожі. Ці фільми переносять у найгарніші куточки світу і дарують відчуття справжнього відпочинку.

Новини.LIVE діляться літньою добіркою.

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Монте-Карло

Три подруги, розчаровані відпочинком у Парижі, вирішують наостанок зазирнути у п'ятизірковий готель. Випадково одну з них приймають за англійську багатійку. Провальна відпустка перетворюється на казку про Попелюшку із романтичними пригодами у Монте-Карло.

Дружина напрокат (2011)

Пластичний хірург Денні має незвичний спосіб знайомства із дівчатами. Він просить свою асистентку Кетрін прикинутися його "майбутньою колишньою дружиною", щоб звабити красуню Палмер. На героїв чекають сонячні Гаваї та неочікувані повороти долі. 

 Країна вина (2019)

Шість подруг вирішують втекти від буденності та вирушають у відпустку до винної долини Напа в Каліфорнії, щоб розвіятися та відсвяткувати 50-річчя однієї з них. Багато вина, відсутність інтернету та незабутні каліфорнійські пригоди чекають на них.

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відпочинок фільм відпустка комедія добірка
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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