Лучшие фильмы про отпуск — что посмотреть летом

3 лучших фильма для тех, кто хочет в отпуск
Когда хочется убежать от обыденности, кино может стать лучшим способом для короткого путешествия. Эти фильмы переносят в самые красивые уголки мира и дарят ощущение настоящего отдыха.
Новини.LIVE делятся летней подборкой.
Монте-Карло
Три подруги, разочарованные отдыхом в Париже, решают напоследок заглянуть в пятизвездочный отель. Случайно одну из них принимают за английскую богачку. Провальный отпуск превращается в сказку о Золушке с романтическими приключениями в Монте-Карло.
Притворись моей женой (2011)
Пластический хирург Дэнни имеет необычный способ знакомства с девушками. Он просит свою ассистентку Кэтрин притвориться его "будущей бывшей женой", чтобы соблазнить красавицу Палмер. Героев ждут солнечные Гавайи и неожиданные повороты судьбы.
Страна вина (2019)
Шесть подруг решают сбежать от обыденности и отправляются в отпуск в винную долину Напа в Калифорнии, чтобы развеяться и отпраздновать 50-летие одной из них. Много вина, отсутствие интернета и незабываемые калифорнийские приключения ждут их.
Предлагаем вам также 5 летних комедий для хорошего настроения. А также мы писали о 5 самых популярных сериалов на Netflix, которые смотрят украинцы.
Читайте Новини.LIVE!