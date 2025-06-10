Лучшие фильмы про отпуск — что посмотреть летом

Фильм "Притворись моей женой". Фото: IMDb

Когда хочется убежать от обыденности, кино может стать лучшим способом для короткого путешествия. Эти фильмы переносят в самые красивые уголки мира и дарят ощущение настоящего отдыха.

Новини.LIVE делятся летней подборкой.

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Монте-Карло

Три подруги, разочарованные отдыхом в Париже, решают напоследок заглянуть в пятизвездочный отель. Случайно одну из них принимают за английскую богачку. Провальный отпуск превращается в сказку о Золушке с романтическими приключениями в Монте-Карло.

Притворись моей женой (2011)

Пластический хирург Дэнни имеет необычный способ знакомства с девушками. Он просит свою ассистентку Кэтрин притвориться его "будущей бывшей женой", чтобы соблазнить красавицу Палмер. Героев ждут солнечные Гавайи и неожиданные повороты судьбы.

Страна вина (2019)

Шесть подруг решают сбежать от обыденности и отправляются в отпуск в винную долину Напа в Калифорнии, чтобы развеяться и отпраздновать 50-летие одной из них. Много вина, отсутствие интернета и незабываемые калифорнийские приключения ждут их.

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