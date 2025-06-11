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Головна Кіно 3 заплутані детективи, від яких неможливо відірватися

3 заплутані детективи, від яких неможливо відірватися

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Дата публікації: 11 червня 2025 20:30
Цікаві детективні серіали — що подивитися ввечері
Серіал "Аутсайдер". Фото: HBO
Ключові моменти Міст (2011) Аутсайдер (2020) Викрадена дівчина (2025)

Якщо ви обожнюєте напружені історії, непередбачувані повороти та атмосферу загадковості — ці детективи саме для вас. Захопливий сюжет, харизматичні герої та загадки, які тримають у напрузі до фіналу.

Новини.LIVE ділиться добіркою.

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Аутсайдер (2020)

У провінційному містечку штату Оклахома панує звичайне, спокійне життя — аж поки не знаходять тіло жорстоко вбитого хлопчика. Слідчі швидко виявляють відбитки пальців і сліди ДНК, що належать Террі Мейтленду, шанованому тренеру місцевої бейсбольної команди. Інспектор Ральф Андерсон без вагань затримує підозрюваного. Здається, справа майже розкрита, та раптом з'являється неспростовне алібі — у момент злочину Террі перебував за сотні кілометрів, виступаючи на конференції.

Викрадена дівчина (2025)

Еліза одного дня відводить доньку Люсію на ночівлю до нової подружки Джозі. Однак наступного ранку, коли жінка приходить за дівчинкою, її зустрічає порожній будинок — зникли навіть меблі. Разом із чоловіком вона починає пошуки, які виводять їх далеко за межі рідного міста. У супроводі журналістки Сельми батьки дізнаються, що це не просто викрадення, а частина складного плану, пов’язаного з темним минулим їхньої сім'ї.

Міст (2011)

На Ересуннському мосту знаходять розрізане навпіл тіло жінки, яке лежить на кордоні між Данією та Швецією. За розслідування загадкового вбивства береться поліція та детективи з обох країн. Але справа починає набирати ще більших обертів, коли шведський журналіст починає отримувати листи із натяками на наступні злочини.

Раніше ми писали про три найкращі фільми про відпочинок для тих, хто хоче у відпустку. А також ділилися п'ятіркою найпопулярніших серіалів на Netflix в українському дубляжі.

серіал розслідування трилери міні-серіал детективні серіали
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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