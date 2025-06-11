Цікаві детективні серіали — що подивитися ввечері

Серіал "Аутсайдер". Фото: HBO

Якщо ви обожнюєте напружені історії, непередбачувані повороти та атмосферу загадковості — ці детективи саме для вас. Захопливий сюжет, харизматичні герої та загадки, які тримають у напрузі до фіналу.

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