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Главная Кино 3 запутанных детектива, от которых невозможно оторваться

3 запутанных детектива, от которых невозможно оторваться

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Дата публикации 11 июня 2025 20:30
Интересные детективные сериалы — что посмотреть вечером
Сериал "Аутсайдер". Фото: HBO
Ключові моменти Аутсайдер (2020) Похищенная девушка (2025) Мост (2011)

Если вы обожаете напряженные истории, непредсказуемые повороты и атмосферу загадочности — эти детективы именно для вас. Захватывающий сюжет, харизматичные герои и загадки, которые держат в напряжении до финала.

Новини.LIVE делится подборкой.

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Аутсайдер (2020)

В провинциальном городке штата Оклахома царит обычная, спокойная жизнь — пока не находят тело жестоко убитого мальчика. Следователи быстро обнаруживают отпечатки пальцев и следы ДНК, принадлежащие Терри Мейтленду, уважаемому тренеру местной бейсбольной команды. Инспектор Ральф Андерсон без колебаний задерживает подозреваемого. Кажется, дело почти раскрыто, но вдруг появляется неопровержимое алиби - в момент преступления Терри находился за сотни километров, выступая на конференции.

Похищенная девушка (2025)

Элиза однажды отводит дочь Люсию на ночлег к новой подружке Джози. Однако на следующее утро, когда женщина приходит за девочкой, ее встречает пустой дом — исчезла даже мебель. Вместе с мужем она начинает поиски, которые выводят их далеко за пределы родного города. В сопровождении журналистки Сельмы родители узнают, что это не просто похищение, а часть сложного плана, связанного с темным прошлым их семьи.

Мост (2011)

На Эресуннском мосту находят разрезанное пополам тело женщины, которое лежит на границе между Данией и Швецией. За расследование загадочного убийства берется полиция и детективы из обеих стран. Но дело начинает набирать еще большие обороты, когда шведский журналист начинает получать письма с намеками на следующие преступления.

Ранее мы писали о трех лучших фильмах об отдыхе для тех, кто хочет в отпуск. А также делились пятеркой самых популярных сериалов на Netflix в украинском дубляже.

сериал расследование триллеры мини-сериал детективные сериалы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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