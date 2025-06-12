Лучшие сериалы для летнего настроения — что посмотреть вечером

Сериал "Лето, когда я похорошела". Фото: Prime Video

В летние вечера хочется отдохнуть не только телом, но и душой. Если вы мечтаете об атмосфере моря, романтики и приключений, эти сериалы перенесут вас в самые солнечные уголки мира прямо с экрана.

Новини.LIVE делятся своей подборкой.

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Этим летом я стала красивой

Белле вот-вот исполнится 16 лет. После школы она с семьей традиционно отправляется на отдых в дом их друзей Фишеров. Но это лето уже никогда не будет таким, как раньше, ведь Белла и ее друзья повзрослели.

Внешние отмели

После урагана на побережье Южной Каролины компания друзей находит карту, которая обещает привести их к сокровищам. Для Джона Би это возможность не только разбогатеть, но и найти своего отца, который загадочно исчез. Но юноши не единственные, кто пытается добраться до сокровища.

Лето Саммер

Жизненные обстоятельства вынуждают отца Саммер отправить ее из Нью-Йорка в маленький городок в Австралии. Мятежная школьница из большого города не привыкла к провинциальным развлечениям, но знакомство с местным серфером Ари заставит ее по-новому посмотреть на жизнь.

Ранее мы рассказывали о 5 летних комедиях, которые поднимут вам настроение. А также предлагаем 3 лучших фильма для тех, кто хочет в отпуск.