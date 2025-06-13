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Головна Кіно 4 напружені психологічні серіали, які можна подивитися за вихідні

4 напружені психологічні серіали, які можна подивитися за вихідні

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 21:01
Кращі психологічні мінісеріали — що подивитися у вихідні
Серіал "Незнайомка". Фото: Netflix
Ключові моменти Чорні метелики (6 серій) Дисклеймер (7 серій) Халіфат (8 серій) Незнайомка (8 серій)

Для тих, хто цінує мінісеріали з глибоким сюжетом і напруженою атмосферою, ми підготували особливу добірку. Чотири психологічні трилери, які тримають у напрузі до останньої хвилини, чудово підійдуть для вихідних.

Читайте детальніше в матеріалі Новини.LIVE.

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Чорні метелики (6 серій)

Письменник Андрієн Вінклер переживає творчу кризу та не знає, де взяти натхнення на нову книгу. Одного дня він отримує пропозицію від чоловіка, який хотів би розповісти історію свого життя в мемуарах. Андрієн погоджується і швидко стає частиною темного минулого свого клієнта.

Дисклеймер (7 серій)

Відома журналістка Кетрін Рейвенскрофт виявляє, що є ключовою героїнею нового роману, в які автор розкриває один з її найпотаємніших секретів. Він знає, що життя Кетрін побудоване на брехні та має наміри розповісти усім правду.

Халіфат (8 серій)

Серіал розповідає історії п'ятьох жінок чиї долі одного дня переплелися. Агентка національної безпеки Фатіма отримує повідомлення про підготовку теракту на території Швеції. Виявляється, її попередила дружина учасника групи шведських джихадистів. Перед обличчям жорстокості та страху, кожна з них мусить пройти крізь випробування, які підготували їм життя, релігія та чоловіки. 

Незнайомка (8 серій)

Адам Прайс — успішний адвокат і зразковий сім’янин. У нього є любляча дружина Корінн, яка працює вчителькою, та двоє прекрасних синів — Том і Райан. Але одна випадкова зустріч у барі з таємничою незнайомкою, що розкриває шокуючу правду про минуле дружини, перевертає світ Адама з ніг на голову — і змінює не лише його щоденне життя, а й почуття до коханої.

Раніше ми розповідали про три заплутані детективні серіали, від яких важко відірватися. А також пропонуємо атмосферні літні серіали для гарного настрою.

вихідні серіал трилери міні-серіал детективні серіали
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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