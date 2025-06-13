Кращі психологічні мінісеріали — що подивитися у вихідні

Серіал "Незнайомка". Фото: Netflix

Для тих, хто цінує мінісеріали з глибоким сюжетом і напруженою атмосферою, ми підготували особливу добірку. Чотири психологічні трилери, які тримають у напрузі до останньої хвилини, чудово підійдуть для вихідних.

Читайте детальніше в матеріалі Новини.LIVE.

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