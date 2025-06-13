Лучшие психологические мини-сериалы — что посмотреть в выходные

Сериал "Незнакомка". Фото: Netflix

Для тех, кто ценит мини-сериалы с глубоким сюжетом и напряженной атмосферой, мы подготовили особую подборку. Четыре психологических триллера, которые держат в напряжении до последней минуты, отлично подойдут для выходных.

Читайте подробнее в материале Новини.LIVE.

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Ранее мы рассказывали о трех запутанных детективных сериалах, от которых трудно оторваться. А также предлагаем атмосферные летние сериалы для хорошего настроения.