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Главная Кино 4 напряженных сериала, которые можно посмотреть за выходные

4 напряженных сериала, которые можно посмотреть за выходные

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 21:01
Лучшие психологические мини-сериалы — что посмотреть в выходные
Сериал "Незнакомка". Фото: Netflix
Ключові моменти Черные бабочки (6 серий) Дисклеймер (7 серий) Халифат (8 серий) Незнакомка (8 серий)

Для тех, кто ценит мини-сериалы с глубоким сюжетом и напряженной атмосферой, мы подготовили особую подборку. Четыре психологических триллера, которые держат в напряжении до последней минуты, отлично подойдут для выходных.

Читайте подробнее в материале Новини.LIVE.

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Черные бабочки (6 серий)

Писатель Андриен Винклер переживает творческий кризис и не знает, где взять вдохновение на новую книгу. Однажды он получает предложение от мужчины, который хотел бы рассказать историю своей жизни в мемуарах. Андриен соглашается и быстро становится частью темного прошлого своего клиента.

Дисклеймер (7 серий)

Известная журналистка Кэтрин Рейвенскрофт обнаруживает, что является ключевой героиней нового романа, в которые автор раскрывает один из ее самых сокровенных секретов. Он знает, что жизнь Кэтрин построена на лжи и намерен рассказать всем правду.

Халифат (8 серий)

Сериал рассказывает истории пяти женщин чьи судьбы однажды переплелись. Агент национальной безопасности Фатима получает сообщение о подготовке теракта на территории Швеции. Оказывается, ее предупредила жена участника группы шведских джихадистов. Перед лицом жестокости и страха, каждая из них должна пройти сквозь испытания, которые подготовили им жизнь, религия и мужчины.

Незнакомка (8 серий)

Адам Прайс — успешный адвокат и примерный семьянин. У него есть любящая жена Коринн, которая работает учительницей, и двое прекрасных сыновей — Том и Райан. Но одна случайная встреча в баре с таинственной незнакомкой, которая раскрывает шокирующую правду о прошлом жены, переворачивает мир Адама с ног на голову — и меняет не только его повседневную жизнь, но и чувства к любимой.

Ранее мы рассказывали о трех запутанных детективных сериалах, от которых трудно оторваться. А также предлагаем атмосферные летние сериалы для хорошего настроения.

выходные сериал триллеры мини-сериал детективные сериалы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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