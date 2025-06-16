Будет ли спин-офф "Игры в кальмара" - режиссер раскрыл детали

Фронтмен из "Игры в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Третий и завершающий сезон популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выйдет уже в следующую пятницу, 27 июня. Режиссер и создатель сериала Хван Дон Хек раскрыл, планируется ли спин-офф сериала.

Об этом режиссер рассказал в интервью журналу SFX.

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Хван Дон Хек рассказал, что более шести лет своей жизни писал оригинальный сценарий "Игры в кальмара" и его вместе со съемками этот период составляет десять лет. За этот период времени режиссер очень истощился.

Хотя режиссер не исключает возможности вернуться к вселенной "Игры в кальмара" однако, скорее всего, произойдет еще не скоро.

"Я буду скучать по этому ощущению и буду хранить его в течение длительного времени. Но если бы вы спросили, сделал бы я все это снова, я не уверен, что у меня хватило бы выдержки", — признался Хван Дон Хек.

Режиссер также добавил, что вложил всю душу в этот проект. Он ценит приятные воспоминания об актерах и съемочной группе, которые помогали ему создавать "Игру в кальмара". Хван Дон Хек также благодарен за поддержку фанатов во многих уголках мира.

Напомним, мы ранее писали о финальном трейлере "Игры в кальмара". Также в сети набирает популярность новый южнокорейский сериал "Без милосердия".