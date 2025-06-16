Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Режиссер "Игры в кальмара" раскрыл, планирует ли спин-офф сериала

Режиссер "Игры в кальмара" раскрыл, планирует ли спин-офф сериала

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 16:47
Будет ли спин-офф "Игры в кальмара" - режиссер раскрыл детали
Фронтмен из "Игры в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/
Ключові моменти Увидят ли зрители еще героев "Игры в кальмара"

Третий и завершающий сезон популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выйдет уже в следующую пятницу, 27 июня. Режиссер и создатель сериала Хван Дон Хек раскрыл, планируется ли спин-офф сериала.

Об этом режиссер рассказал в интервью журналу SFX.

Реклама
Читайте также:

Увидят ли зрители еще героев "Игры в кальмара"

Хван Дон Хек рассказал, что более шести лет своей жизни писал оригинальный сценарий "Игры в кальмара" и его вместе со съемками этот период составляет десять лет. За этот период времени режиссер очень истощился.

Хотя режиссер не исключает возможности вернуться к вселенной "Игры в кальмара" однако, скорее всего, произойдет еще не скоро.

"Я буду скучать по этому ощущению и буду хранить его в течение длительного времени. Но если бы вы спросили, сделал бы я все это снова, я не уверен, что у меня хватило бы выдержки", — признался Хван Дон Хек.

Режиссер также добавил, что вложил всю душу в этот проект. Он ценит приятные воспоминания об актерах и съемочной группе, которые помогали ему создавать "Игру в кальмара". Хван Дон Хек также благодарен за поддержку фанатов во многих уголках мира.

Напомним, мы ранее писали о финальном трейлере "Игры в кальмара". Также в сети набирает популярность новый южнокорейский сериал "Без милосердия".

сериал Южная Корея Игра в кальмара зарубежные звезды продолжение
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации