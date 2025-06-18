Игра в кальмара 3 - интересные детали нового сезона

Южнокорейский актер Ли Бьон Хон. Фото: скриншот

Уже в следующую пятницу в свет выходит третья и завершающая часть популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Зрителей будут ждать новые испытания, которые покажут, на какую жестокость участники готовы ради больших денег.

Южнокорейский актер Ли Бьон Хон, сыгравший в сериале Фронтмена, в шоу Джимми Фэллона намекнул, что будет ждать зрителей в третьем сезоне.

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Во время общения с ведущим Фронтмен ответил "Да или нет" на вопросы поклонников. Интересно, что в шоу использовали мини-версию пульта для голосования участников "Игры в кальмара.

Фэллон поинтересовался у актера, узнает ли кто из участников третьего сезона о том, кем на самом деле является игрок 001. Ли Бьон Хон уверенно нажал кнопку "Да".

Ведущий также спросил у звезды, будет ли он принимать участие в играх в третьем сезоне в качестве игрока. Ли Бён Хон нажал 2 кнопки "Да" и "нет" одновременно.

Джимми поинтересовался у актера, покажут ли кого-то из "верхушки" системы кроме Фронтмена в новом сезоне. Ли Бьон Хон повторно нажал на две кнопки одновременно.

Фэллон спросил у Фронтмена, вернутся ли в 3 сезоне игры из предыдущих двух. Звезда нажал две кнопки одновременно одной рукой.

В завершение беседы, ведущий поинтересовался, увидят ли еще зрители Фронтмена в спин-офф после завершения последнего сезона. Ли Бён Хон ответил "Да".

"Да, однако я хочу сказать вот что. Я не очень уверен в этом, но это возможно. Никогда не знаешь, что может произойти", — отметил он.

В эфире также показали интересный эпизод из третьего сезона, который показывает почему моряк спас полицейского и брата Фронтмена.

В контрактах Netflix предусмотрены космические штрафы за спойлеры фильмов и сериалов, поэтому неудивительно, что актер держал интригу.

Напомним, ранее режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек признался, планирует ли снимать спин-офф сериала. Также Netflix показал финальный трейлер 3 сезона сериала.