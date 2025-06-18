Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Фронтмен из "Игры в кальмара" раскрыл интересные детали 3 сезона

Фронтмен из "Игры в кальмара" раскрыл интересные детали 3 сезона

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 13:19
Игра в кальмара 3 - интересные детали нового сезона
Южнокорейский актер Ли Бьон Хон. Фото: скриншот
Ключові моменти Фронтмен о 3 сезоне "Игры в кальмара"

Уже в следующую пятницу в свет выходит третья и завершающая часть популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Зрителей будут ждать новые испытания, которые покажут, на какую жестокость участники готовы ради больших денег.

Южнокорейский актер Ли Бьон Хон, сыгравший в сериале Фронтмена, в шоу Джимми Фэллона намекнул, что будет ждать зрителей в третьем сезоне.

Реклама
Читайте также:

Фронтмен о 3 сезоне "Игры в кальмара"

Во время общения с ведущим Фронтмен ответил "Да или нет" на вопросы поклонников. Интересно, что в шоу использовали мини-версию пульта для голосования участников "Игры в кальмара.

Фэллон поинтересовался у актера, узнает ли кто из участников третьего сезона о том, кем на самом деле является игрок 001. Ли Бьон Хон уверенно нажал кнопку "Да".

Ведущий также спросил у звезды, будет ли он принимать участие в играх в третьем сезоне в качестве игрока. Ли Бён Хон нажал 2 кнопки "Да" и "нет" одновременно.

Джимми поинтересовался у актера, покажут ли кого-то из "верхушки" системы кроме Фронтмена в новом сезоне. Ли Бьон Хон повторно нажал на две кнопки одновременно.

Фэллон спросил у Фронтмена, вернутся ли в 3 сезоне игры из предыдущих двух. Звезда нажал две кнопки одновременно одной рукой.

В завершение беседы, ведущий поинтересовался, увидят ли еще зрители Фронтмена в спин-офф после завершения последнего сезона. Ли Бён Хон ответил "Да".

"Да, однако я хочу сказать вот что. Я не очень уверен в этом, но это возможно. Никогда не знаешь, что может произойти", — отметил он.

В эфире также показали интересный эпизод из третьего сезона, который показывает почему моряк спас полицейского и брата Фронтмена.

В контрактах Netflix предусмотрены космические штрафы за спойлеры фильмов и сериалов, поэтому неудивительно, что актер держал интригу.

Напомним, ранее режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек признался, планирует ли снимать спин-офф сериала. Также Netflix показал финальный трейлер 3 сезона сериала.

сериал Netflix Южная Корея Игра в кальмара зарубежные звезды
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации