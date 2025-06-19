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Главная Кино Известная украинская актриса разошлась с женихом

Известная украинская актриса разошлась с женихом

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Дата публикации 19 июня 2025 11:35
Екатерина Файн разорвала отношения с женихом после 10 лет вместе
Актриса Екатерина Файн. Фото: instagram.com/katarina_fain_/
Ключові моменти Екатерина Файн о болезненном разрыве с любимым

Известная украинская актриса Екатерина Файн поделилась личным. Звезда рассказала о разрыве с женихом, с которым была вместе в отношениях 10 лет.

Об этом она рассказала в интервью kp.ua.

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Екатерина Файн о болезненном разрыве с любимым

Звезда призналась, что разошлась с женихом в 2022 году, в первый год войны, когда не было работы и было очень трудно морально.

"Это были мои первые отношения, моя первая любовь. Поэтому одно наложилось на другое. Даже не знаю, за что больше переживала: за то, что остановилась моя карьера, или за то, что мы разошлись", — поделилась она.

Екатерина призналась, что из-за сильного стресса начала набирать вес. Девушке помогли медитации и работа над собой. Она понимала, что лишний вес поставит крест на ее актерской карьере.

"Я поняла, что в моей жизни происходит определенная трансформация, и я могу либо это воспринять, над этим работать и выходить на новый уровень, либо зайти в какую-то очень глубокую депрессию и просто поставить на себе крест", — рассказала Файн.

В какой-то момент звезда сказала себе "стоп" и ей удалось выйти из этого ужасного состояния.

Актриса рассказала, что именно война стала катализатором их разрыва. Они с женихом за долгое время стали родными людьми и пытались постоянно сохранить отношения. Однако звезда призналась, что любимый постоянно ее ревновал, из-за него она не могла себе позволить играть в откровенных сценах в кино.

"Я не люблю, когда меня загоняют в какие-то рамки — это тебе можно, а это тебе нельзя. Меня это очень угнетает, у меня исчезает вдохновение что-то делать. А моя профессия — это о вдохновении. И когда мне говорят, что можно, что нельзя, — это уже не о профессии и не об отношениях. Я знала, что все равно придет время, и, скорее всего, мы не будем вместе", — добавила она.

Напомним, актер Ли Бьон Хон, сыгравший в сериале "Игра в кальмара" Фронтмена, намекнул, что будет ждать зрителей в третьем сезоне. Также наша редакция подобрала интересные ленты об изобретении ядерного оружия и его страшных последствиях.

кино украинские звезды ревность "Скажене весілля" отношения
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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