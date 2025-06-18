Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 4 моторошні фільми про ядерну зброю й апокаліпсис

4 моторошні фільми про ядерну зброю й апокаліпсис

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 18:36
Підбірка фільмів про ядерну війну — що подивитись ввечері
Кадр з фільму "Опенгеймер". Фото: скриншот
Ключові моменти Код "Червоний" (2018) Заборонена зона (2012) Небезпечний елемент (2020) Оппенгеймер (2023)

На тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном над світом знову нависла ядерна загроза. В мережі також знову почали активно обговорювати, як врятувати себе під час ймовірної катастрофи.

Редакція Новини.LIVE підібрала цікаві стрічки про винайдення ядерної зброї та її страшні наслідки.

Реклама
Читайте також:

Заборонена зона (2012)

Шестеро туристів-екстремалів подорожуючи країнами Східної Європи наважуються відвідати місто-привид Прип'ять. Герої прогулялися пустим вулицями, наробили фото, проте коли вони стали збиратися назад, сталася низка дивних подій. Молодь сколихнули гучні постріли.

Код "Червоний" (2018)

В центрі сюжету — реальна історія шпигунки, яка запобігла Третій світовій війні. Головна героїня Джоан Стенлі під час навчання знайомиться з комуністом Лео, який змінює її життя. Згодом молода науковиця стоятиме перед важким вибором — зради країну чи запобігти страшній катастрофі.

Небезпечний елемент (2020)

Стрічка розповідає про історію життя жінки-лауреата Нобелівської премії Марію Кюрі. Вона зробила історичний прорив і відкрила елементи радій та полоній. "Небезпечний елемент" захопить глядачів не лише цікавими поворотами долі науковиці, а й небезпечними експериментами та глобальними загрозами.

Оппенгеймер (2023)

Фільм легендарного режисера Крістофера Нолана розповідає про розробку атомної бомби американським вченим Робертом Оппенгеймером. У стрічці показано етичні муки та страхи, через які проходив науковець. Від масштабів зображення випробувань атомної бомби захоплює дух. Крістофер Нолан зняв їх без комп'ютерної графіки, використовуючи практичні експерименти.

Раніше ми писали про три найкращі фільми про відпочинок для тих, хто хоче у відпустку. А також ділилися п'ятіркою найпопулярніших серіалів на Netflix в українському дубляжі.

зброя cinema фільм закордонні зірки ядерна війна
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації