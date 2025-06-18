Підбірка фільмів про ядерну війну — що подивитись ввечері

Кадр з фільму "Опенгеймер". Фото: скриншот

На тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном над світом знову нависла ядерна загроза. В мережі також знову почали активно обговорювати, як врятувати себе під час ймовірної катастрофи.

Редакція Новини.LIVE підібрала цікаві стрічки про винайдення ядерної зброї та її страшні наслідки.

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Заборонена зона (2012)

Шестеро туристів-екстремалів подорожуючи країнами Східної Європи наважуються відвідати місто-привид Прип'ять. Герої прогулялися пустим вулицями, наробили фото, проте коли вони стали збиратися назад, сталася низка дивних подій. Молодь сколихнули гучні постріли.

Код "Червоний" (2018)

В центрі сюжету — реальна історія шпигунки, яка запобігла Третій світовій війні. Головна героїня Джоан Стенлі під час навчання знайомиться з комуністом Лео, який змінює її життя. Згодом молода науковиця стоятиме перед важким вибором — зради країну чи запобігти страшній катастрофі.

Небезпечний елемент (2020)

Стрічка розповідає про історію життя жінки-лауреата Нобелівської премії Марію Кюрі. Вона зробила історичний прорив і відкрила елементи радій та полоній. "Небезпечний елемент" захопить глядачів не лише цікавими поворотами долі науковиці, а й небезпечними експериментами та глобальними загрозами.

Оппенгеймер (2023)

Фільм легендарного режисера Крістофера Нолана розповідає про розробку атомної бомби американським вченим Робертом Оппенгеймером. У стрічці показано етичні муки та страхи, через які проходив науковець. Від масштабів зображення випробувань атомної бомби захоплює дух. Крістофер Нолан зняв їх без комп'ютерної графіки, використовуючи практичні експерименти.

Раніше ми писали про три найкращі фільми про відпочинок для тих, хто хоче у відпустку. А також ділилися п'ятіркою найпопулярніших серіалів на Netflix в українському дубляжі.