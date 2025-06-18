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Главная Кино 4 жутких фильма о ядерном оружии и апокалипсисе

4 жутких фильма о ядерном оружии и апокалипсисе

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 18:36
Подборка фильмов о ядерной войне - что посмотреть вечером
Кадр из фильма "Оппенгеймер". Фото: скриншот
Ключові моменти Запретная зона (2012) Код "Красный" (2018) Опасный элемент (2020) Оппенгеймер (2023)

На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном над миром снова нависла ядерная угроза. В сети также снова начали активно обсуждать, как спасти себя во время вероятной катастрофы.

Редакция Новини.LIVE подобрала интересные ленты об изобретении ядерного оружия и его страшных последствиях.

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Запретная зона (2012)

Шестеро туристов-экстремалов путешествуя по странам Восточной Европы решаются посетить город-призрак Припять. Герои прогулялись по пустым улицам, наделали фото, однако когда они стали собираться обратно, произошла череда странных событий. Молодежь всколыхнули громкие выстрелы.

Код "Красный" (2018)

В центре сюжета — реальная история шпионки, которая предотвратила Третью мировую войну. Главная героиня Джоан Стэнли во время учебы знакомится с коммунистом Лео, который меняет ее жизнь. Впоследствии молодая ученая будет стоять перед тяжелым выбором — предать страну или предотвратить страшную катастрофу.

Опасный элемент (2020)

Лента рассказывает об истории жизни женщины-лауреата Нобелевской премии Марию Кюри. Она сделала исторический прорыв и открыла элементы радий и полоний. "Опасный элемент" увлечет зрителей не только интересными поворотами судьбы ученого, но и опасными экспериментами и глобальными угрозами.

Оппенгеймер (2023)

Фильм легендарного режиссера Кристофера Нолана рассказывает о разработке атомной бомбы американским ученым Робертом Оппенгеймером. В ленте показаны этические муки и страхи, через которые проходил ученый. От масштабов изображения испытаний атомной бомбы захватывает дух. Кристофер Нолан снял их без компьютерной графики, используя практические эксперименты.

Ранее мы писали о трех лучших фильмах об отдыхе для тех, кто хочет в отпуск. А также делились пятеркой самых популярных сериалов на Netflix в украинском дубляже.

оружие кино фильм зарубежные звезды ядерная война
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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