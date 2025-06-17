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Головна Кіно Комедія про шпигунку та сиквел із зомбі — кінопрем'єри тижня

Комедія про шпигунку та сиквел із зомбі — кінопрем'єри тижня

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Дата публікації: 17 червня 2025 18:24
Прем'єри тижня в кіно — що подивитись з 19 червня
Сцена зі стрічки "Шпигунка на весіллі". Фото: скриншот
Ключові моменти Еліо 28 днів по тому Шпигунка на весіллі Спокута гріхів

Цього тижня у кінотеатрах на глядачів чекають нові захопливі прем'єри. У прокат виходить новий мультик від Disney, комедія про шпигунку та сиквел про постапокаліпсис внаслідок страшного вірусу.

Новини.LIVE ділиться кіноафішею на цей тиждень.

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28 днів по тому

Ця стрічка є продовження легендарних жахів про зомбі нульових. Новий фільм показує події через 30 років після поширення страшного вірусу. Ті хто врятувався — живуть окремим групами. Одна з таких спільнот поселилася на острові, який приховує багато шокуючих таємниць. У кіно з 19 червня 2025 року.

Шпигунка на весіллі

Стрічка розповідає про агентку Сем, якій доручають одну з найскладніших місій  — бути подружкою нареченої своєї найкращої подруги дитинства. Проте церемонію зривають озброєні найманці і Сем вимушена рятувати себе та своїх подруг.

Еліо

Мультик розповідає про хлопця-мрійника, який потрапляє до міжгалактичної організації. Головного героя приймають за представника землян і йому доводиться знаходити спільну мову з прибульцями. Еліо чекають непрості випробування та нові друзі.

Прем'єра — 19 червня 2025 року.

Спокута гріхів

Легендарний гангстер вирішує зав'язати зі своїм темним минулим і присвятити себе родині. Він намагається завоювати втрачену довіру рідних, проте злочинний світ не дає йому просто так піти. У кіно з 19 червня 2025 року. 

Раніше ми розповідали про 3 нові українські серіали, які можна подивитися онлайн на YouTube. А також на стримінгу вийшов новий напружений бойовик.

фільм мультфільми кінотеатри Прем'єра зомбі
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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