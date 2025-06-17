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Главная Кино Комедия о шпионке и сиквел с зомби — кинопремьеры недели

Комедия о шпионке и сиквел с зомби — кинопремьеры недели

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Дата публикации 17 июня 2025 18:24
Премьеры недели в кино - что посмотреть с 19 июня
Сцена из фильма "Шпионка на свадьбе". Фото: скриншот
Ключові моменти 28 дней спустя Шпионка на свадьбе Элио Искупление грехов

На этой неделе в кинотеатрах зрителей ждут новые захватывающие премьеры. В прокат выходит новый мультик от Disney, комедия о шпионке и сиквел о постапокалипсисе вследствие страшного вируса.

Новини.LIVE делится киноафишей на эту неделю.

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28 дней спустя

Эта лента является продолжением легендарных ужасов о зомби нулевых. Новый фильм показывает события через 30 лет после распространения страшного вируса. Те кто спасся — живут отдельным группами. Одно из таких сообществ поселилось на острове, который скрывает много шокирующих тайн. В кино с 19 июня 2025 года.

Шпионка на свадьбе

Лента рассказывает об агенте Сэм, которой поручают одну из самых сложных миссий — быть подружкой невесты своей лучшей подруги детства. Однако церемонию срывают вооруженные наемники и Сэм вынуждена спасать себя и своих подруг.

Элио

Мультик рассказывает о парне-мечтателе, который попадает в межгалактическую организацию. Главного героя принимают за представителя землян и ему приходится находить общий язык с пришельцами. Элио ждут непростые испытания и новые друзья.

Премьера - 19 июня 2025 года.

Искупление грехов

Легендарный гангстер решает завязать со своим темным прошлым и посвятить себя семье. Он пытается завоевать утраченное доверие родных, однако преступный мир не дает ему просто так уйти. В кино с 19 июня 2025 года.

Ранее мы рассказывали про 3 новых украинских сериала, которые можно посмотреть онлайн на YouTube. А также на стриминге вышел новый напряженный боевик.

фильм мультфильмы кинотеатры Премьера зомби
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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