Премьеры недели в кино - что посмотреть с 19 июня

Комедия о шпионке и сиквел с зомби — кинопремьеры недели
На этой неделе в кинотеатрах зрителей ждут новые захватывающие премьеры. В прокат выходит новый мультик от Disney, комедия о шпионке и сиквел о постапокалипсисе вследствие страшного вируса.
Новини.LIVE делится киноафишей на эту неделю.
28 дней спустя
Эта лента является продолжением легендарных ужасов о зомби нулевых. Новый фильм показывает события через 30 лет после распространения страшного вируса. Те кто спасся — живут отдельным группами. Одно из таких сообществ поселилось на острове, который скрывает много шокирующих тайн. В кино с 19 июня 2025 года.
Шпионка на свадьбе
Лента рассказывает об агенте Сэм, которой поручают одну из самых сложных миссий — быть подружкой невесты своей лучшей подруги детства. Однако церемонию срывают вооруженные наемники и Сэм вынуждена спасать себя и своих подруг.
Элио
Мультик рассказывает о парне-мечтателе, который попадает в межгалактическую организацию. Главного героя принимают за представителя землян и ему приходится находить общий язык с пришельцами. Элио ждут непростые испытания и новые друзья.
Премьера - 19 июня 2025 года.
Искупление грехов
Легендарный гангстер решает завязать со своим темным прошлым и посвятить себя семье. Он пытается завоевать утраченное доверие родных, однако преступный мир не дает ему просто так уйти. В кино с 19 июня 2025 года.
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