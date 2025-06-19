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Головна Кіно 4 серіали з красунчиком "Холостяком" Тарасом Цимбалюком

4 серіали з красунчиком "Холостяком" Тарасом Цимбалюком

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Дата публікації: 19 червня 2025 18:36
Серіали з Тарасом Цимбалюком — що подивитись ввечері
Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
Ключові моменти "Спіймати Кайдаша" (2020) "Кава з кардамоном" (2021) "Зв'язок" (2024) "Жіночий лікар. Нове життя 2" (2024)

Відомий український актор Тарас Цимбалюк цьогоріч стане головним героєм романтичного шоу "Холостяк". Українці полюбили зірку за талановиту гру та харизму.

Редакція Новини.LIVE підібрала цікаві стрічки з актором-красунчиком.

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"Спіймати Кайдаша" (2020)

Серіал знятий за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". В центрі сюжету романтична історія старшого сина Карпа Кайдаша й Мотрі. Героїню ненавидить свекруха, яка живе із нею під одним дахом.

"Кава з кардамоном" (2021)

Це драма про заборонене кохання українки та польського шляхтича. Події розгортаються у Львові ХІХ століття. Цимбалюк грає брата головної героїні Андрія. Серіал вражає не лише вишуканими костюмами й акторським складом, а й цікавим "закрученим" сюжетом.

"Зв'язок" (2024)

Стрічка розповідає історію 4 українських сімей, яких розділила війна. В серіалі показують випробування, з якими стикнувся кожен українець на початку повномасштабного вторгнення Росії. Цибалюк грає Сергія, який приєднався до лав ЗСУ.

"Жіночий лікар. Нове життя 2" (2024)

Серіал розповідає історію акушер-гінеколога Михайла Гончара, який вимушений через окупантів виїхати з рідного Донецька до Києва. Лікар самостійно виховує доньку. Герой влаштовується в одну зі столичних клінік та втрапляє в професійні інтриги через конкуренцію з заступником завідувача лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про 3 корейські трилери, які тримають в напрузі до останнього кадру. Також ми писали про те, які серіали замінять похід до психолога. Їх має подивитись кожен.

cinema серіал Тарас Цимбалюк українські зірки "Спіймати Кайдаша"
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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