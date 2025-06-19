Серіали з Тарасом Цимбалюком — що подивитись ввечері

Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Відомий український актор Тарас Цимбалюк цьогоріч стане головним героєм романтичного шоу "Холостяк". Українці полюбили зірку за талановиту гру та харизму.

Редакція Новини.LIVE підібрала цікаві стрічки з актором-красунчиком.

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"Спіймати Кайдаша" (2020)

Серіал знятий за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". В центрі сюжету романтична історія старшого сина Карпа Кайдаша й Мотрі. Героїню ненавидить свекруха, яка живе із нею під одним дахом.

"Кава з кардамоном" (2021)

Це драма про заборонене кохання українки та польського шляхтича. Події розгортаються у Львові ХІХ століття. Цимбалюк грає брата головної героїні Андрія. Серіал вражає не лише вишуканими костюмами й акторським складом, а й цікавим "закрученим" сюжетом.

"Зв'язок" (2024)

Стрічка розповідає історію 4 українських сімей, яких розділила війна. В серіалі показують випробування, з якими стикнувся кожен українець на початку повномасштабного вторгнення Росії. Цибалюк грає Сергія, який приєднався до лав ЗСУ.

"Жіночий лікар. Нове життя 2" (2024)

Серіал розповідає історію акушер-гінеколога Михайла Гончара, який вимушений через окупантів виїхати з рідного Донецька до Києва. Лікар самостійно виховує доньку. Герой влаштовується в одну зі столичних клінік та втрапляє в професійні інтриги через конкуренцію з заступником завідувача лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про 3 корейські трилери, які тримають в напрузі до останнього кадру. Також ми писали про те, які серіали замінять похід до психолога. Їх має подивитись кожен.