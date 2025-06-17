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Головна Кіно 3 корейські трилери, які тримають в напрузі до останнього кадру

3 корейські трилери, які тримають в напрузі до останнього кадру

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Дата публікації: 17 червня 2025 22:07
3 корейські серіали про серійних вбивць, які тримають в напрузі до останнього
Сцена зі стрічки серіалу "Миша". Фото: viki.com
Ключові моменти Серіал "Миша" (2021) Серіал "Монстр" (2021) Серіал "Химера" (2021)

Південна Корея вражає кіно, яке поєднує глибокий сюжет, потужну акторську гру та майстерно вибудовану інтригу. В трилерах корейські режисери майстерно маніпулюють емоціями глядача.

Редакція Новини.LIVE радить цікаві стрічки, які захоплять з першого кадру.

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Серіал "Миша" (2021)

Уявіть світ, де можна виявити жорстоких вбивць ще до народження. Саме ця ідея стає відправною точкою трилеру, яким захоплюються багато шанувальників жанру. Сюжет розповідає про начебто доброго і відкритого поліцейського Чон Ба Рима, який намагається розкрити серію жорстоких серійних вбивств, які сколихнули всю Корею. Стрічка здивує вас сюжетними поворотами й змусить переглядати свої уявлення про добро і зло.

Серіал "Монстр" (2021)

Два кардинально різних поліцейських розслідують серію жорстоких вбивств у провінційному містечку. Один з них Лі Донсік — досвідчений слідчий, якого через інцидент понизили в посаді. Хан Джувон — молодий поліцейський, який за власною ініціативою переводиться зі столиці до провінції. Вони обидва мають свої секрети, проте співпраця над серійними вбивствами кардинально змінює їхнє життя. Багато зачіпок вказують на те, що злочинцями є хтось із цих двох копів, проте правда куди цікавіша.

Серіал "Химера" (2021)

Корею сколихує серія жорстоких вбивств, які схоже за мотивом на підпали у 1984 році. Вогонь знищує всі сліди, проте на місці злочинів слідчі знаходять запальничку з міфічною істотою — Химерою. Цей серіал — головоломка, де кожна відповідь веде до ще глибшої таємниці. Стрічка точно сподобається навіть найприскіпливішим шанувальникам жанру.

Раніше ми розповідали про 3 нові українські серіали, які можна подивитися онлайн на YouTube. Також ми писали про те, які серіали замінять похід до психолога. Їх має подивитись кожен.

серіал поліція Південна Корея вбивця детективні серіали
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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