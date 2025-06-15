Кращі іспанські серіали — що подивитися онлайн

Серіал "Еліта". Фото: Netflix

Іспанські серіали вже давно завоювали любов глядачів по всьому світу. У них глядачів захоплюють харизматичні герої, напружений сюжет і яскрава атмосфера.

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Паперовий будинок (2017)

Група злочинців об'єднується під керівництвом Професора, щоб здійснити одне з наймасштабніших пограбувань в історії — захоплення монетного двору. Вони ретельно готують план, розрахований до дрібниць, але згодом зіштовхуються з непередбачуваними викликами — не лише ззовні, а й усередині команди.

Еліта (2018)

Троє підлітків із робітничих родин отримують стипендії на навчання в елітній приватній школі. Їхня поява порушує усталені порядки серед багатих учнів, що призводить до напруги, конфліктів і трагічних наслідків. У центрі сюжету — розслідування загадкового вбивства, яке розкриває темні секрети привілейованого світу.

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Олена Б'янда — найуспішніша компаньйонка у місті, яка допомагає молодим аристократкам знайти гідних наречених, суворо дотримуючись моральних принципів. Її життя змінюється, коли вона починає працювати з трьома сестрами Менсія. Олена опиняється в центрі світських інтриг, де їй доведеться балансувати між професійними обов'язками та особистими почуттями.

Мереживо долі (2013)

Сіра Кірога — молода швачка з Мадрида, яка з дитинства працює разом із матір'ю в невеликому ательє. Напередодні перевороту 1936 року вона залишає свого нареченого Ігнасіо та вирушає до Марокко з чоловіком, у якого по-справжньому закохана. Та його кохання виявляється брехнею — він зраджує Сіру, залишаючи її саму з боргами в чужій країні. Після болючої зради вона змушена з нуля відбудовувати своє життя, не підозрюючи, що невдовзі стане частиною подій, які змінять хід європейської історії.

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