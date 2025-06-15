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Главная Кино 4 лучших испанских сериала, которые стоит посмотреть всем

4 лучших испанских сериала, которые стоит посмотреть всем

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 19:22
Лучшие испанские сериалы — что посмотреть онлайн
Сериал "Элита". Фото: Netflix
Ключові моменти Бумажный дом (2017) Элита (2018) Пособие для юных леди (2025) Кружево судьбы (2013)

Испанские сериалы уже давно завоевали любовь зрителей по всему миру. В них зрителей увлекают харизматичные герои, напряженный сюжет и яркая атмосфера.

Новини.LIVE делятся подборкой.

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Бумажный дом (2017)

Группа преступников объединяется под руководством Профессора, чтобы совершить одно из самых масштабных ограблений в истории — захват монетного двора. Они тщательно готовят план, рассчитанный до мелочей, но впоследствии сталкиваются с непредсказуемыми вызовами — не только извне, но и внутри команды.

Элита (2018)

Трое подростков из рабочих семей получают стипендии на обучение в элитной частной школе. Их появление нарушает устоявшиеся порядки среди богатых учеников, что приводит к напряжению, конфликтам и трагическим последствиям. В центре сюжета — расследование загадочного убийства, которое раскрывает темные секреты привилегированного мира.

Пособие для юных леди (2025)

Елена Бьянда — самая успешная компаньонка в городе, которая помогает молодым аристократкам найти достойных женихов, строго придерживаясь моральных принципов. Ее жизнь меняется, когда она начинает работать с тремя сестрами Менсия. Елена оказывается в центре светских интриг, где ей придется балансировать между профессиональными обязанностями и личными чувствами.

Кружево судьбы (2013)

Сира Кирога — молодая швея из Мадрида, которая с детства работает вместе с матерью в небольшом ателье. Накануне переворота 1936 года она оставляет своего жениха Игнасио и отправляется в Марокко с мужчиной, в которого по-настоящему влюблена. Но его любовь оказывается ложью — он предает Сиру, оставляя ее одну с долгами в чужой стране. После болезненной измены она вынуждена с нуля отстраивать свою жизнь, не подозревая, что вскоре станет частью событий, которые изменят ход европейской истории.

Ранее мы рассказывали о 3 новых украинских сериалах, которые можно посмотреть онлайн на YouTube. А также предлагаем 4 психологических сериала, которые можно посмотреть за пару дней.

сериал Испания драма триллеры детективные сериалы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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