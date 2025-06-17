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Главная Кино 3 корейских триллера, которые держат в напряжении до последнего

3 корейских триллера, которые держат в напряжении до последнего

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Дата публикации 17 июня 2025 22:07
3 корейских сериала о серийных убийцах, которые держат в напряжении до последнего
Сцена из ленты сериала "Мышь". Фото: viki.com
Ключові моменти Сериал "Мышь" (2021) Сериал "Монстр" (2021) Сериал "Химера" (2021)

Южная Корея поражает кино, которое сочетает глубокий сюжет, мощную актерскую игру и искусно выстроенную интригу. В триллерах корейские режиссеры мастерски манипулируют эмоциями зрителя.

Редакция Новини.LIVE советует интересные ленты, которые захватят с первого кадра.

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Сериал "Мышь" (2021)

Представьте мир, где можно обнаружить жестоких убийц еще до рождения. Именно эта идея становится отправной точкой триллера, которым восхищаются многие поклонники жанра. Сюжет рассказывает о вроде бы добром и открытом полицейском Чон Ба Риме, который пытается раскрыть серию жестоких серийных убийств, которые всколыхнули всю Корею. Лента удивит вас сюжетными поворотами и заставит пересматривать свои представления о добре и зле.

Сериал "Монстр" (2021)

Два кардинально разных полицейских расследуют серию жестоких убийств в провинциальном городке. Один из них Ли Донсик - опытный следователь, которого из-за инцидента понизили в должности. Хан Джувон — молодой полицейский, который по собственной инициативе переводится из столицы в провинцию. Они оба имеют свои секреты, однако сотрудничество над серийными убийствами кардинально меняет их жизнь. Многие зацепки указывают на то, что преступниками является кто-то из этих двух копов, однако правда куда интереснее.

Сериал "Химера" (2021)

Корею сотрясает серия жестоких убийств, которые похоже по мотиву на поджоги в 1984 году. Огонь уничтожает все следы, однако на месте преступлений следователи находят зажигалку с мифическим существом — Химерой. Этот сериал — головоломка, где каждый ответ ведет к еще более глубокой тайне. Лента точно понравится даже самым придирчивым поклонникам жанра.

Ранее мы рассказывали о 3 новых украинских сериалах, которые можно посмотреть онлайн на YouTube. Также мы писали о том, какие сериалы заменят поход к психологу. Их должен посмотреть каждый.

сериал полиция Южная Корея убийца детективные сериалы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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