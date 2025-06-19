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Главная Кино 4 сериала с красавчиком "Холостяком" Тарасом Цымбалюком

4 сериала с красавчиком "Холостяком" Тарасом Цымбалюком

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 18:36
Сериалы с Тарасом Цимбалюком — что посмотреть вечером
Украинский актер Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/
Ключові моменти "Поймать Кайдаша" (2020) "Кофе с кардамоном" (2021) "Связь" (2024) "Женский доктор. Новая жизнь 2" (2024)

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк в этом году станет главным героем романтического шоу "Холостяк". Украинцы полюбили звезду за талантливую игру и харизму.

Редакция Новини.LIVE подобрала интересные ленты с актером-красавчиком.

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"Поймать Кайдаша" (2020)

Сериал снят по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". В центре сюжета романтическая история старшего сына Карпа Кайдаша и Мотри. Героиню ненавидит свекровь, которая живет с ней под одной крышей.

"Кофе с кардамоном" (2021)

Это драма о запретной любви украинки и польского шляхтича. События разворачиваются во Львове XIX века. Цимбалюк играет брата главной героини Андрея. Сериал поражает не только изысканными костюмами и актерским составом, но и интересным "закрученным" сюжетом.

"Связь" (2024)

Лента рассказывает историю 4 украинских семей, которых разделила война. В сериале показывают испытания, с которыми столкнулся каждый украинец в начале полномасштабного вторжения России. Цибалюк играет Сергея, который присоединился в ряды ВСУ.

"Женский доктор. Новая жизнь 2" (2024)

Сериал рассказывает историю акушер-гинеколога Михаила Гончара, который вынужден из-за оккупантов уехать из родного Донецка в Киев. Врач самостоятельно воспитывает дочь. Герой устраивается в одну из столичных клиник и попадает в профессиональные интриги из-за конкуренции с заместителем заведующего больницы.

Напомним, ранее мы писали о 3 корейских триллерах, которые держат в напряжении до последнего кадра. Также мы писали о том, какие сериалы заменят поход к психологу. Их должен посмотреть каждый.

кино сериал Тарас Цымбалюк украинские звезды "Поймать Кайдаша"
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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