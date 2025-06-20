Холостяк-14 - образ Цымбалюка в первой серии

Украинский актер Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Этой осенью зрители будут наслаждаться новым сезоном романтического реалити "Холостяк" в котором главным героем стал популярный актер Тарас Цимбалюк. В сети появились первые кадры со съемок шоу.

Соответствующее фото актер разместил на своей странице в Instagram.

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Новый сезон "Холостяка" с Цимбалюком

Новый "Холостяк" поделился фото, на котором позирует вместе с ведущим романтического реалити Григорием Решетником. Цимбалюк выбрал для знакомства с девушками черно-белый смокинг с бабочкой.

"Теперь официально: съемки "Холостяка" начаты! Уже этой осенью, на @stbua", — говорится в сообщении.

Точная дата выхода первого сезона "Холостяк 14" пока неизвестна.

Напомним, мы рассказывали, что актер Том Круз станет одним из лауреатов почетной награды Американской академии кинематографических искусств и наук. Также звезда "Сумасшедшей свадьбы" объяснила причину разрыва с женихом, с которым она была вместе 10 лет.