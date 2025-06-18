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Головна Кіно Вперше за кар'єру — Том Круз отримає найпочеснішу нагороду

Вперше за кар'єру — Том Круз отримає найпочеснішу нагороду

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Дата публікації: 18 червня 2025 20:36
Том Круз вперше за кар'єру отримає "Оскар"
Актор Том Круз. Фото: Reuters
Ключові моменти Том Круз отримає "Оскар"

Відомий американський актор Том Круз стане одним із лауреатів почесної нагороди Американської академії кінематографічних мистецтв і наук. Зірка отримає заповітну статуетку вже цієї осені.

Про це йдеться на сторінці Американської кіноакадемії.

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Том Круз отримає "Оскар"

Попри смертельно небезпечні трюки в "Місія нездійсненна" Том Круз досі не отримав "Оскара" за жодну з восьми частин франшизи.

Повідомляється, що актор нарешті отримає нагороду не за роль в окремій стрічці, а за "видатні досягнення в кіномистецтві, значущий внесок у розвиток кіноіндустрії та багаторічну відданість професії".

Голлівудська зірка отримає почесну статуетку на церемонії Governors Awards, яка пройде 16 листопада в Лос-Анджелесі.

Разом з Крузом почесну нагороду також отримають легендарна хореографка Деббі Аллен, художник-постановник Вінн Томас і співачка Доллі Партон.

Вперше за кар'єру — Том Круз отримає найпочеснішу нагороду - фото 1
Зірки, які отримають "Оскар" восени. Фото: press.oscars.org

Почесні нагороди, які вручаються вже 16-й рік поспіль, присуджуються радою керуючих Академії за "видатні досягнення в кіноіндустрії" або "видатний внесок" у розвиток кінематографу. Їх вручають за кілька місяців до головної церемонії "Оскар" у березні і не транслюватимуть по телебаченню.

Нагадаємо, фронтмен з "Гри в кальмара" розкрив цікаві завершального сезону серіалу. Також ми писали, що подивитися цього тижня в кіно.

Оскар cinema Том Круз нагорода закордонні зірки
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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