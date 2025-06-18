Том Круз впервые за карьеру получит "Оскар"

Актер Том Круз. Фото: Reuters

Известный американский актер Том Круз станет одним из лауреатов почетной награды Американской академии кинематографических искусств и наук. Звезда получит заветную статуэтку уже этой осенью.

Об этом говорится на странице Американской киноакадемии.

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Том Круз получит "Оскар"

Несмотря на смертельно опасные трюки в "Миссия невыполнима" Том Круз до сих пор не получил "Оскар" ни за одну из восьми частей франшизы.

Сообщается, что актер наконец получит награду не за роль в отдельной ленте, а за "выдающиеся достижения в киноискусстве, значимый вклад в развитие киноиндустрии и многолетнюю преданность профессии".

Голливудская звезда получит почетную статуэтку на церемонии Governors Awards, которая пройдет 16 ноября в Лос-Анджелесе.

Вместе с Крузом почетную награду также получат легендарный хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Винн Томас и певица Долли Партон.

Звезды, которые получат "Оскар" осенью. Фото: press.oscars.org

Почетные награды, которые вручаются уже 16-й год подряд, присуждаются советом управляющих Академии за "выдающиеся достижения в киноиндустрии" или "выдающийся вклад" в развитие кинематографа. Их вручают за несколько месяцев до главной церемонии "Оскар" в марте и не будут транслировать по телевидению.

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