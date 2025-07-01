Самые дешевые яйца в супермаркете — где отдают украинцам почти за бесценок (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители находятся в ожидании сниженных цен на куриные яйца. Пока в одних супермаркетах базовый продукт дорожает, другие сети устанавливают скидки, давая покупателям возможность єкономить лишние деньги. Мы нашли магазин, где стоимость яиц удивит даже самых бережливых украинцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где найти дешевые яйца в июле 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Бюджетные яйца в супермаркете

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц первой категории находится в диапазоне 67,90-73,67 грн. В некоторых супермаркетах можно найти более дешевые позиции, в частности в АТБ наименьшая сумма, которую придется отдать за упакованный десяток, составляет 59,90 грн.

Но поиск скидок или акций — не единственный способ экономить на востребованном продукте. Во многих магазинах продают яйца поштучно, в открытых картонных лотках. Обычно их стоимость меньше, если сравнивать с брендированной коробкой. Например, в АТБ одна штука стоит 4,59 грн, следовательно десяток обойдется в 45,90 грн. Разница — 14 грн.

Стоимость нефасованных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Мы нашли супермаркет, где цены на яйца удивят даже тех украинцев, которые считают каждую копейку. Там действительно дешево: за одну штуку нужно отдать всего 3,99 грн. Десяток таких нефасованных яиц второй категории стоит 39,90 грн. Столько заплатят посетители Варуса.

Самая дешевая упаковка в супермаркете — 54,90 грн. Ценовая разница на десятке яиц составляет 15 грн. За такие деньги удастся приобрести еще три яйца дополнительно.

Стоимость нефасованных яиц в Варусе. Фото: скриншот

Когда яйца могут подешеветь

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, стоит ли украинцам ожидать снижения цен на яйца в ближайшее время. По мнению эксперта, в июле-августе удешевление возможно, поскольку на рынке появится продукт от местных фермеров. Благодаря этому предложение перевесит спрос, а стоимость упадет.

"Яйца стопроцентно будут дешеветь в ближайшее время. 70% стоимости — это затраты на комбикорм, в основе которого кукуруза. Надо подождать урожая: если кукуруза плохо уродится, то с осени яйца начнут дорожать", — констатировал Олег Пендзин.

Впрочем, в течение июня ощутимых ценовых изменений украинцы не увидели. До уровня 2021 года показатели уже не вернутся, поскольку значительно увеличилась себестоимость производства. Приходится тратиться на корм, логистику, электроэнергию и др. Плюс общая инфляция в мае составила 15,9% в годовом измерении.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы узнали стоимость базовых продуктов питания в нескольких странах Европы — Польше, Германии и Румынии. В супермаркетах удалось зафиксировать цены на сезонные овощи, фрукты, молоко, яйца, сливочное масло, питьевую воду и даже сладости.

Также мы писали, чем украинские бренды одежды привлекают покупателей. Не секрет, что товары отечественного производства стоят дороже, чем продукция крупных международных компаний, как Inditex. Возникает вопрос, как брендам удается выдерживать конкуренцию на рынке.