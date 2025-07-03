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Главная Экономика Яйца стали доступнее — в каком супермаркете самая низкая цена

Яйца стали доступнее — в каком супермаркете самая низкая цена

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 17:12
Самая дешевая упаковка яиц — в каком супермаркете искать низкие цены
Яйца в упаковке. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты не спешат переписывать цены на куриные яйца. Пока украинцы ожидают обещанного удешевления востребованного продукта, заведения лишь иногда снижают показатели на 10-15 копеек, дабы стимулировать продажи. Мы узнали, в каком магазине продают самые дешевые упаковки яиц по состоянию на июль 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины.

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Сколько стоит самая дешевая упаковка яиц

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц первой категории по состоянию на начало июля 2025 года находится в диапазоне 65-73,53 грн. Немного дешевле стоит продукт второй категории. Они отличаются размером и весом, но не существенно.

Мы проверили ценовые показатели в разных популярных супермаркетах и узнали, где потребителям искать бюджетную коробку из десяти штук. Традиционно в рейтинге магазинов с самыми лояльными ценами лидирует АТБ, но в этот раз лавры первенства получила другая известная украинская сеть.

Всего 54,90 грн нужно отдать за упаковку яиц второй категории посетителям Варуса. А максимальной экономии удастся достичь, купив поштучный товар: одно яйцо обойдется в 3,99 грн, следовательно десяток стоит 39,90 грн.

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Упаковка яиц в Варусе. Фото: скриншот

В других супермаркетах нужно заплатить такие суммы за самую дешевую коробку яиц:

  • Ашан — 57,90 грн;
  • АТБ — 59,90 грн;
  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Фора — 59,99 грн;
  • Новус — 60,39 грн;
  • Метро — 66,46 грн;
  • МегаМаркет — 67,70 грн.
Яйца стали доступнее — в каком супермаркете самая низкая цена - фото 2
Стоимость яиц в Украине. Фото: скриншот

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, будут ли куриные яйца дешеветь в ближайшее время. Эксперт убежден: в июле цены немного упадут, поскольку рынок пополнится товаром местных фермеров. Благодаря этому предложение превысит спрос, а стоимость снизится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в июне 2025 года цены на овощи и фрукты достигли пика, а с июля ожидается постепенное удешевление. Однако из-за неожиданных майских заморозков, значительного импорта и быстрых темпов инфляции существенного падения стоимости не предвидится.

Также мы писали, что по состоянию на 2 июля 2025 года капусту в Украине продают от 25,90 до 109,90 грн за килограмм в зависимости от вида и магазина. Все сорта — белокочанная, пекинская и цветная — завозятся от украинских поставщиков.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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