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Головна Економіка Скільки кабачків можна купити на 50 грн — результат вас здивує

Скільки кабачків можна купити на 50 грн — результат вас здивує

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 16:10
Ціни на кабачки дивують — скільки штук вийде купити на 50 грн (фото)
Кабачки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Влітку на прилавках у супермаркетах з’являється популярний серед українців овоч — кабачок. Ціни коливаються з діапазоні від 20 до 30 грн за кілограм, залежно від закладу. Ми дізналися, скільки кабачків вдасться придбати всього за 50 грн станом на першу половину липня і де вигідніше шукати улюблений овоч.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки вийде кабачків на 50 грн у Сільпо.

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Яка вартість кабачків у супермаркетах

Спершу потрібно дізнатися, яка мережа пропонує споживачам найбільш вигідну ціну на сезонний овоч. Ми промоніторили онлайн-магазини популярних в Україні супермаркетів й отримали такий результат 9 липня 2025 року:

  • Новус — 20,69 грн/кг;
  • АТБ — 22,95 грн/кг;
  • ЕКО маркет — 26,80 грн/кг;
  • Ашан — 26,80 грн/кг;
  • Сільпо — 26,89 грн/кг;
  • Варус — 26,90 грн/кг;
  • Фора — 27,90 грн/кг;
  • Метро — 29,02 грн/кг;
  • Fruit Time — 39,60 грн/кг;
  • МегаМаркет — 39,90 грн/кг;
  • Ultramarket — 39,90 грн/кг;
  • Winetime — 60 грн/кг.
  • Кабачки
    Вартість кабачків у Сільпо. Фото: Новини.LIVE
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    Вартість кабачків у супермаркетах. Фото: скриншот
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    Вартість кабачків у супермаркетах. Фото: скриншот
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    Вартість кабачків у супермаркетах. Фото: скриншот
  • Скільки кабачків можна купити на 50 грн — результат вас здивує - фото 5
    Вартість кабачків у супермаркетах. Фото: скриншот
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  • Кабачки
  • Скільки кабачків можна купити на 50 грн — результат вас здивує - фото 2
  • Скільки кабачків можна купити на 50 грн — результат вас здивує - фото 3
  • Скільки кабачків можна купити на 50 грн — результат вас здивує - фото 4
  • Скільки кабачків можна купити на 50 грн — результат вас здивує - фото 5

Варто уточнити, що ціни вказані без урахування знижок та акційних пропозицій. Очевидно, найдешевше купувати затребуваний овоч у Новусі, недалеко за вартістю відстав АТБ.

Скільки кабачків можна купити на 50 грн

Ми відвідали один із найпопулярніших супермаркетів — Сільпо — аби дізнатися, скільки кабачків вдасться отримати за 50 грн. Ця мережа чудово підходить для проведення нашого дослідження, оскільки перебуває всередині списку за ціновим показником. Там і не дорого, і не дешево, що робить "експеримент" орієнтованим на середній результат:

  • вага — 1,872 кг;
  • ціна — 50,34 грн;
  • кількість — 6 штук.
Кабачки
Вартість кабачків у Сільпо. Фото: Новини.LIVE 

Виходить, у Сільпо можна придбати шість кабачків на 50 грн. Пам’ятайте, що відвідувачам АТБ і Новуса вдасться отримати більше штук за аналогічну вартість, оскільки в цих мережах супермаркетів ціна за кілограм нижча. А в Метро і МегаМаркеті кількість буде меншою, враховуючи більшу ціну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в одному з супермаркетів України знизили ціну на курячі яйця до 49,90 грн за упаковку. Водночас середня вартість фасованого десятка перебуває на рівні 65-73 грн. Завдяки знижкам споживачі можуть економити на продуктовому шопінгу.

Також ми писали, що відбувається з цінами на білу рибу в супермаркетах України. Ми дізналися, за скільки продають кефаль, сарпу, дорадо, сибас і дантекс. У 2025 році вдається самостійно забезпечувати лише 20% національного попиту на рибу.

овочі покупки супермаркет ціни на продукти кабачки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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