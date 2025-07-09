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Главная Экономика Сколько кабачков можно купить на 50 грн — результат вас удивит

Сколько кабачков можно купить на 50 грн — результат вас удивит

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 16:10
Цены на кабачки удивляют — сколько штук получится купить на 50 грн (фото)
Кабачки в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Летом на прилавках в супермаркетах появляется популярный среди украинцев овощ — кабачок. Цены колеблются с диапазоне от 20 до 30 грн за килограмм, в зависимости от заведения. Мы узнали, сколько кабачков удастся приобрести всего за 50 грн по состоянию на первую половину июля и где выгоднее искать любимый овощ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько получится кабачков на 50 грн в Сільпо.

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Какая стоимость кабачков в супермаркетах

Сначала нужно узнать, какая сеть предлагает потребителям наиболее выгодную цену на сезонный овощ. Мы промониторили онлайн-магазины популярных в Украине супермаркетов и получили такой результат 9 июля 2025 года:

  • Новус — 20,69 грн/кг;
  • АТБ — 22,95 грн/кг;
  • ЕКО маркет — 26,80 грн/кг;
  • Ашан — 26,80 грн/кг;
  • Сільпо — 26,89 грн/кг;
  • Варус — 26,90 грн/кг;
  • Фора — 27,90 грн/кг;
  • Метро — 29,02 грн/кг;
  • Fruit Time — 39,60 грн/кг;
  • МегаМаркет — 39,90 грн/кг;
  • Ultramarket — 39,90 грн/кг;
  • Winetime — 60 грн/кг.
  • Кабачки
    Стоимость кабачков в Сільпо. Фото: Новини.LIVE
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    Стоимость кабачков в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Сколько кабачков можно купить на 50 грн — результат вас удивит - фото 5
    Стоимость кабачков в супермаркетах. Фото: скриншот
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  • Кабачки
  • Сколько кабачков можно купить на 50 грн — результат вас удивит - фото 2
  • Сколько кабачков можно купить на 50 грн — результат вас удивит - фото 3
  • Сколько кабачков можно купить на 50 грн — результат вас удивит - фото 4
  • Сколько кабачков можно купить на 50 грн — результат вас удивит - фото 5

Стоит уточнить, что цены указаны без учета скидок и акционных предложений. Очевидно, дешевле всего покупать востребованный овощ в Новусе, недалеко по стоимости отстал АТБ.

Сколько кабачков можно купить на 50 грн

Мы посетили один из самых популярных супермаркетов — Сільпо — чтобы узнать, сколько кабачков удастся получить за 50 грн. Эта сеть прекрасно подходит для проведения нашего исследования, поскольку находится посредине списка по ценовому показателю. Там и не дорого, и не дешево, что делает "эксперимент" ориентированным на средний результат:

  • вес — 1,872 кг;
  • цена — 50,34 грн;
  • количество — 6 штук.
Кабачки
Стоимость кабачков в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Получается, в Сільпо можно приобрести шесть кабачков на 50 грн. Помните, что посетителям АТБ и Новуса удастся получить больше штук за аналогичную стоимость, поскольку в этих сетях супермаркетов цена за килограмм ниже. А в Метро и МегаМаркете количество будет меньше, учитывая большую цену.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в одном из супермаркетов Украины снизили цену на куриные яйца до 49,90 грн за упаковку. Однако средняя стоимость фасованного десятка находится на уровне 65-73 грн. Благодаря скидкам потребители могут экономить на продуктовом шопинге.

Также мы писали, что происходит с ценами на белую рыбу в супермаркетах Украины. Мы узнали, за сколько продают кефаль, сарпу, дорадо, сибас и дантекс. В 2025 году удается самостоятельно обеспечивать лишь 20% национального спроса на рыбу.

овощи покупки супермаркет цены на продукты кабачки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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