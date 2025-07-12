Ціни на пломбір в Україні — скільки треба грошей, щоб приготувати морозиво вдома

Пломбір вдома. Фото: кадр із відео

Українці можуть власноруч приготувати морозиво вдома, не витрачаючись щоразу на готовий продукт у супермаркеті. За найдешевший пломбір у стаканчику вагою 70 г потрібно заплатити майже 20 грн. Якщо запастися невеликою кількістю інгредієнтів, вдасться отримати до 500 г смачного домашнього морозива.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує приготувати пломбір у домашніх умовах у липні 2025 року.

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Які ціни на пломбір в Україні

Ми перевірили пропозиції популярних українських мереж супермаркетів і з’ясували, що відбувається з цінами на морозиво. Пломбір у звичайному вафельному стаканчику коштує недорого, від 20 грн. Але ціни варіюються залежно від магазину. Станом на 12 липня мінімальна вартість морозива перебуває на такому рівні (без урахування акцій):

Варус — 18,50 грн (70 г);

Сільпо — 23,99 грн (75 г);

АТБ — 26,90 грн (85 г);

Метро — 29,90 грн (75 г);

Фора — 31,50 грн (70 г);

Новус — 35,99 грн (75 г);

МегаМаркет — 39 грн (80 г).

Вартість пломбіру в Україні. Фото: скриншот

Скільки коштує приготувати пломбір

Технологія приготування нескладна, але вимагає наявності кухонного приладдя. Якщо ви полюбляєте морозиво і купуєте його в супермаркеті мало не щодня, то набагато вигідніше налагодити процес у домашніх умовах, аби зекономити на продуктах. Українцям знадобиться такий набір інгредієнтів:

яєчні жовтки — 3 шт.;

цукор — 150 г;

молоко 3,2% — 150 мл;

вершки 33% — 200 мл;

ванільний цукор — за смаком.

З цих продуктів можна отримати близько 500 г пломбіру, тобто в понад 6 разів більше, ніж міститься у середньостатистичному вафельному стаканчику. Спробуймо вирахувати цінову різницю: за інгредієнти потрібно заплатити близько 160 грн (3 яйця — майже 14 грн, цукор — 32,90 грн, молоко — 24,90 грн, вершки — 85 грн, ванільний цукор — 4 грн).

Сума зменшиться, якщо брати до уваги вартість конкретного обсягу цукру і молока, а не повних упаковок продуктів. Тоді витрати становитимуть близько 120 грн. За такі гроші вдасться купити 6 штук найдешевшого пломбіру у Варусі.

Як приготувати морозиво вдома

Технологія дуже проста, з нею впорається кожен охочий. Спершу треба збити міксером жовтки і цукор до повного розчинення кристаликів. Молоко слід підігріти і влити тонкою цівкою до суміші, постійно помішуючи. Так жовтки не згорнуться від високої температури.

Наступний крок — помістити каструлю на повільний вогонь, активно помішуючи крем лопаткою протягом 10 хвилин. Його варто перелити в окрему посудину, охолодити до кімнатної температури і поставити в морозильну камеру на 10 хвилин.

За цей час треба збити вершки, а потім додати до крему. Готову суміш слід відправити на 3 години в морозилку, але діставати кожні 30 хвилин для перемішування міксером. Після останньої маніпуляції залишиться дати пломбіру настоятися в камері протягом 2 годин.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Сільпо встановили знижки на затребувані продукти харчування, зокрема морозиво, ковбасні вироби, алкогольні напої, солодощі, заморожену рибу, ікру тощо. Ми дізналися, які товари українці можуть придбати на 55% дешевше.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ. В першій половині липні нефасований товар продавали по 4,63 грн/шт. А найдешевша упаковка коштувала 59,90 грн. Економія на десятку яєць становила майже 14 грн.