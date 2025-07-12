Цены на пломбир в Украине — сколько надо денег, чтобы приготовить мороженое дома

Пломбир дома. Фото: кадр из видео

Украинцы могут собственноручно приготовить мороженое дома, не тратясь каждый раз на готовый продукт в супермаркете. За самый дешевый пломбир в стаканчике весом 70 г нужно заплатить почти 20 грн. Если запастись небольшим количеством ингредиентов, удастся получить до 500 г вкусного домашнего мороженого.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит приготовить пломбир в домашних условиях в июле 2025 года.

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Какие цены на пломбир в Украине

Мы проверили предложения популярных украинских сетей супермаркетов и выяснили, что происходит с ценами на мороженое. Пломбир в обычном вафельном стаканчике стоит недорого, от 20 грн. Но цены варьируются в зависимости от магазина. По состоянию на 12 июля минимальная стоимость мороженого находится на таком уровне (без учета акций):

Варус — 18,50 грн (70 г);

Сільпо — 23,99 грн (75 г);

АТБ — 26,90 грн (85 г);

Метро — 29,90 грн (75 г);

Фора — 31,50 грн (70 г);

Новус — 35,99 грн (75 г);

МегаМаркет — 39 грн (80 г).

Стоимость пломбира в Украине. Фото: скриншот

Сколько стоит приготовить пломбир

Технология приготовления несложная, но требует наличия кухонных принадлежностей. Если вы любите мороженое и покупаете его в супермаркете чуть ли не каждый день, то гораздо выгоднее наладить процесс в домашних условиях, дабы сэкономить на продуктах. Украинцам понадобится такой набор ингредиентов:

яичные желтки — 3 шт.;

сахар — 150 г;

молоко 3,2% — 150 мл;

сливки 33% — 200 мл;

ванильный сахар — по вкусу.

Из этих продуктов можно получить около 500 г пломбира, то есть более чем в 6 раз больше, нежели содержится в среднестатистическом вафельном стаканчике. Попробуем вычислить ценовую разницу: за ингредиенты нужно заплатить около 160 грн (3 яйца — почти 14 грн, сахар — 32,90 грн, молоко — 24,90 грн, сливки — 85 грн, ванильный сахар — 4 грн).

Сумма уменьшится, если брать во внимание стоимость конкретного объема сахара и молока, а не полных упаковок продуктов. Тогда расходы составят около 120 грн. За такие деньги удастся купить 6 штук самого дешевого пломбира в Варусе.

Как приготовить мороженое дома

Технология очень простая, с ней справится каждый желающий. Сперва надо взбить миксером желтки и сахар до полного растворения кристалликов. Молоко следует подогреть и влить тонкой струйкой к смеси, постоянно помешивая. Так желтки не свернутся от высокой температуры.

Следующий шаг — поместить кастрюлю на медленный огонь, активно помешивая крем лопаткой в течение 10 минут. Его стоит перелить в отдельную посудину, охладить до комнатной температуры и поставить в морозильную камеру на 10 минут.

За это время надо взбить сливки, а затем добавить к крему. Готовую смесь следует отправить на 3 часа в морозилку, но доставать каждые 30 минут для перемешивания миксером. После последней манипуляции останется дать пломбиру настояться в камере в течение 2 часов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Сільпо установили скидки на востребованные продукты питания, в частности мороженое, колбасные изделия, алкогольные напитки, сладости, замороженную рыбу, икру и др. Мы узнали, какие товары украинцы могут приобрести на 55% дешевле.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ. В первой половине июле нефасованный товар продавали по 4,63 грн/шт. А самая дешевая упаковка стоила 59,90 грн. Экономия на десятке яиц составляла почти 14 грн.