Цены на яйца в АТБ пошли вверх — что происходит в супермаркетах Украины (фото)

АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В некоторых супермаркетах переписали цены на куриные яйца. Однако показатели изменились в сторону подорожания, а не наоборот. Поштучный продукт в АТБ стал менее выгодным, поскольку сократилась разница в стоимости за десяток яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины.

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Сколько стоят яйца в июле

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 70,30-73,53 грн. Наблюдается незначительное подорожание, поскольку в начале июля 2025 года нижняя граница составляла 65 грн, то есть разница — более 5 грн.

Это отразилось на стоимости поштучных яиц в АТБ. 9 июля сеть супермаркетов продавала нефасованный продукт в открытых картонных лотках по 4,63 грн/шт., а уже 22 июля цена поднялась до 4,97 грн/шт. Десяток обойдется украинцам в 49,70 грн.

Стоимость поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Мы также узнали, за сколько отдают самую дешевую упаковку куриных яиц в разных популярных магазинах Украины:

Варус — 53,80 грн;

АТБ — 59,90 грн;

Фора — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 59,19 грн;

Ашан — 60,80 грн;

Метро — 66,46 грн;

МегаМаркет — 67,40 грн.

В некоторых супермаркетах предлагают потребителям скидки на продукт. В Варусе делают уценку товаров (-50%), срок годности которых подходит к концу. Плюс там отдают поштучные яйца значительно дешевле, чем в АТБ — по 3,99 грн/шт.

Чего ожидать от цен на яйца

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила в эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, что будет со стоимостью куриных яиц в Украине в ближайшее время. По словам специалиста, в июле показатели зафиксируются на уровне июня, а ощутимого удешевления или удорожания не будет.

"Сегодня общая динамика демонстрирует замедление роста стоимости продукта. Мы точно не увидим подорожания яиц до 120-150 гривен. На несколько гривен возможно снижение цены в ближайшее время", — констатировал Пендзин.

Он напомнил потребителям, что стоимость яиц формируется ценой на комбикорм — это около 70%. В его основе лежит кукуруза, поэтому необходимо подождать урожая и посмотреть, что будет со стоимостью кормов. Ближе к ноябрю станет понятно, подорожают ли куриные яйца для украинцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, закупочные цены на яблоки остаются на высоком уровне, хотя уже начался сбор нынешнего урожая. Такая тенденция связана с большими объемами импортной продукции в супермаркетах и покупательским поведением потребителей.

Также мы писали, что посетителям АТБ предложили скидки до 50% на востребованные продукты питания. Украинцы могут экономить на любимых товарах, в частности сладостях, мороженом, колбасных изделиях, деликатесах, консервах и т.д.