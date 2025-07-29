Стоимость яиц превысила 100 грн — что происходит с ценами в супермаркетах

Упаковки яиц в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы пытаются сэкономить на продуктах питания, ища скидки в супермаркетах. Учитывая цены на куриные яйца, неудивительно, что потребителей легко стимулировать на покупки акционными предложениями. Но часть наших граждан выбирает в магазинах только дорогие позиции, ведь имеет соответствующие финансовые возможности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие самые высокие цены на десяток куриных яиц установили в супермаркетах.

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Самые дорогие яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 70-73 грн. Украинцы могут найти в магазинах как более дешевый товар, так и более дорогой. Например, в Варусе бюджетный десяток обойдется всего в 53,80 грн, а если остановить выбор на поштучных яйцах, то расходы за аналогичное количество составят всего 39,90 грн.

Зато дорогие позиции в супермаркетах достигают 100 грн за упаковку. Мы промониторили актуальные цены на востребованный товар в различных сетях и выяснили, где десяток яиц стоит больше всего.

Лидером стал Новус — за упаковку продукта категории С0 потребители должны отдать 114 грн. Последнее место заняло АТБ — самый дорогой десяток там стоит 75,90 грн.

Самые дорогие яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Где искать скидки на яйца

Некоторые супермаркеты установили акционные предложения, мотивируя потребителей совершать покупки. Например, в Варусе отдают упаковки яиц за полцены, если у них срок годности подходит к концу. Вместо 79,80 грн за десяток украинцам достаточно заплатить 39,90 грн.

Скидка 7% действует в Новусе на продукт категории С0 — упаковка стоит 66,99 грн. Но сниженная стоимость доступна до 6 августа только при доставке. В Ашане похожие условия: за десяток яиц надо отдали 69 грн вместо 82 грн (скидка 16%). Для некоторых других позиций в супермаркете снизили цену на 8-10%.

Напомним, в Украине подорожали абрикосы из-за недостаточного урожая. Самая низкая цена за килограмм фруктов — в Варусе (от 113,90 грн), самая высокая — в Новусе (от 179 грн). Полки супермаркетов забиты импортным продуктом, что влияет на ценовые перспективы.

Также мы писали, что цены на помидоры в Украине в конце июля немного снизились — средняя стоимость красных томатов составляет 82,63 грн/кг. В некоторых супермаркетах действуют скидки, в частности в АТБ цены начинаются от 62,89 грн/кг, в Варусе — от 69,90 грн/кг.