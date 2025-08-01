Цены на продукты в Украине приблизились к уровню ЕС — что стоит дороже

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине цены на продукты питания приблизились к европейскому уровню. Некоторые востребованные товары даже дороже, чем в соседней Румынии и Словакии. На формирование показателей повлияли как внутренние факторы, в частности война совместно с производственными потерями, так и внешние, такие как торговые преференции.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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Что происходит с ценами на продукты

Во всем мире продовольственная инфляция опережает общую: за последние пять лет стоимость продуктов выросла более чем на 35%, в то же время другие товары/услуги подорожали на 25%. Сказалось сочетание пандемии COVID-19, полномасштабной войны в Украине, климатических изменений и др. Все это привело к разрушению логистики, а довершил дело рост цен на энергоносители.

"Учитывая высокую долю продовольственных товаров в потребительской корзине (около 40%) НБУ тщательно отслеживает весомые для продовольственной инфляции факторы. Стоимость продуктов в Украине формируется под влиянием внутренних (урожайность, производственные затраты, потребительский спрос) и внешних факторов", — говорится в отчете.

Цены росли во всем мире в соответствии с общими трендами, но в Украине продукты питания с 2016 года подорожали на 79% (в эквиваленте евро), а в государствах Европейского Союза — лишь на 46%. По состоянию на 2025 год Украина по относительному индексу стоимости продуктов "опередила" Словакию, Турцию и Румынию.

Индексы цен на продукты в Украине и Европе. Фото: НБУ

Какие продукты дороже, чем в ЕС

Некоторые продовольственные товары остаются дешевле, чем в Европе, учитывая развитое внутреннее производство, меньшие затраты на транспортировку, сырье и рабочую силу. В эту когорту входят:

хлеб;

крупы;

фрукты и овощи;

пресноводная рыба;

подсолнечное масло.

Однако сливочное масло в Украине дороже на 20-25% по сравнению с Польшей. Это объясняется широкой государственной поддержкой производителей и низкой себестоимостью изготовления. Такая же тенденция наблюдается со свининой, молочными товарами. Зато мясо птицы и куриные яйца дешевле благодаря вертикальной интеграции.

"Такая выборочная конвергенция имеет несколько причин. Несмотря на общую тенденцию к сближению цен с европейскими, для отдельных базовых продуктов (особенно тех, которые традиционно были дешевле в Украине) может существовать психологический порог, после которого потребители существенно меняют свое поведение", — констатировали в НБУ.

С другой стороны, цены вверх толкает слабое развитие некоторых секторов, в частности животноводства. Это провоцирует усиленный импорт продовольствия, что также приближает украинские показатели стоимости к европейским.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине начался сезон консервации, когда хозяйки закрывают банки с огурцами, помидорами и другими овощами на зиму. Мы проверили, что финансово выгоднее — консервировать 20 банок огурцов или купить в супермаркете готовую продукцию.

Также мы писали, что цены на куриные яйца в Украине не спешат снижаться. В некоторых магазинах стоимость упаковки превышает 100 грн. Мы узнали, где потребители могут сэкономить на продукте и куда идти за дорогими яйцами летом.