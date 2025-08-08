Відео
Час для обміну валюти — що буде з курсом долара та євро в серпні

Час для обміну валюти — що буде з курсом долара та євро в серпні

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:12
Перспектива курсу валют — що буде з доларом і євро найближчим часом
Долари в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Валютний ринок в Україні переживає неабиякі трансформації. Курс долара втримується на стабільно низькому рівні та навіть планомірно падає, а євро поступово дорожчає, але не перетинає психологічний рубіж. Постає питання, чого очікувати нашим громадянам від вартості основних валют у серпні 2025 року.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з показниками курсів долара та євро найближчим часом.

Чого чекати від курсу долара

Станом на 8 серпня офіційний курс гривні до долара за розрахунками Національного банку перебуває на рівні 41,45 грн/дол. У понеділок, коли відновляться торги на міжбанківському ринку, показник впаде до 41,38 грн/дол. Така низхідна тенденція пояснюється політикою керованої гнучкості НБУ та зміцненням євро у валютній парі з доларом.

"Якщо подивитися на ринок, на пропозицію і попит, то зараз ситуація майже збалансована. В серпні традиційно немає особливого попиту на долар ані від пересічних громадян, ані від бізнесу. Крім того, зараз активізується експорт нашого сільського господарства — це продаж за валюту. Тобто пропозиція долара ще збільшиться", — зауважив експерт.

Час для обміну валюти — що буде з курсом долара та євро в серпні - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

З цієї точки зору не передбачається жодних чинників, які могли би призвести до раптового дорожчання американської валюти в серпні 2025 року. Що стосується зовнішніх факторів, то потрібно дочекатися результатів потенційних перемовин Дональда Трампа з Путіним, якихось домовленостей про часткове припинення війни тощо.

Якщо ситуація зверне в позитивне русло, це добре позначиться на настроях іноземних інвесторів, темпах відбудови України. Тоді наша національна валюта зміцниться, а курс долара стабілізується чи навіть піде на спад.

Що буде з курсом євро у серпні

Національний банк жодним чином не впливає на курсові показники, а лише встановлює їх відповідно до змін у парі долар-євро. Станом на 8 серпня офіційний курс перебуває на рівні 48,27 грн, а в понеділок відбудеться здешевлення євро на 8 копійок. Водночас у парі з доларом валюта продовжує планомірно зміцнюватися.

Час для обміну валюти — що буде з курсом долара та євро в серпні - фото 2
Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Скоріше за все, євро надалі трохи дорожачатиме по відношенню до долара. І, відповідно, курс підніматиметься в наших обмінниках. Не варто очікувати, що серпень принесе різку зміну висхідного тренду. Нижче 48 грн/євро офіційний курс не опуститься", — констатував Олексій Плотніков.

Європейська валюта міцніша за американську, бо в ЄС краща економічна ситуація, ніж у Сполучених Штатах Америки. Там нижча інфляція, менший рівень безробіття, більше перспектив розвитку, немає потрясінь, пов'язаних із тарифами. Тобто спокійна і стабільна ситуація в Європі обумовлює зростання курсу євро в Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, дорожчання євро має неабиякий вплив на ціни в Україні. Водночас наші громадяни відчують девальвацію гривні протягом наступних двох-трьох кварталів. А станом на серпень 2025 року цей вплив не настільки очевидний.

Також ми писали, що в Польщі до середнього класу належать люди, чий дохід на одну особу в сім’ї становить від 4 449 до 13 282 злотих. Показник розраховується на основі медіанної зарплати та індикатора EHDI.

НБУ курс валют курс долара курс євро обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
