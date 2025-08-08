Перспектива курса валют — что будет с долларом и евро в ближайшее время

Доллары в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Валютный рынок в Украине переживает нешуточные трансформации. Курс доллара удерживается на стабильно низком уровне и даже планомерно падает, а евро постепенно дорожает, но не пересекает психологический рубеж. Возникает вопрос, чего ожидать нашим гражданам от стоимости основных валют в августе 2025 года.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с показателями курсов доллара и евро в ближайшее время.

Чего ждать от курса доллара

По состоянию на 8 августа официальный курс гривны к доллару по расчетам Национального банка находится на уровне 41,45 грн/долл. В понедельник, когда возобновятся торги на межбанковском рынке, показатель упадет до 41,38 грн/долл. Такая нисходящая тенденция объясняется политикой управляемой гибкости НБУ и укреплением евро в валютной паре с долларом.

"Если посмотреть на рынок, на предложение и спрос, то сейчас ситуация почти сбалансирована. В августе традиционно нет особого спроса на доллар ни от рядовых граждан, ни от бизнеса. Кроме того, сейчас активизируется экспорт нашего сельского хозяйства — это продажа за валюту. То есть предложение доллара еще увеличится", — отметил эксперт.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

С этой точки зрения не предвидится никаких факторов, которые могли бы привести к внезапному удорожанию американской валюты в августе 2025 года. Что касается внешних факторов, то нужно дождаться результатов потенциальных переговоров Дональда Трампа с Путиным, каких-то договоренностей о частичном прекращении войны.

Если ситуация свернет в позитивное русло, это хорошо скажется на настроениях иностранных инвесторов, темпах восстановления Украины. Тогда наша национальная валюта укрепится, а курс доллара стабилизируется или даже пойдет на спад.

Что будет с курсом евро в августе

Национальный банк никак не влияет на курсовые показатели, а лишь устанавливает их в соответствии с изменениями в паре доллар-евро. По состоянию на 8 августа официальный курс находится на уровне 48,27 грн, а в понедельник произойдет удешевление евро на 8 копеек. Однако в паре с долларом валюта продолжает планомерно укрепляться.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Скорее всего, евро в дальнейшем будет немного дорожать по отношению к доллару. И, соответственно, курс будет подниматься в наших обменниках. Не стоит ожидать, что август принесет резкое изменение восходящего тренда. Ниже 48 грн/евро официальный курс не опустится", — констатировал Алексей Плотников.

Европейская валюта крепче американской, потому что в ЕС лучше экономическая ситуация, чем в Соединенных Штатах Америки. Там ниже инфляция, меньше безработицы, больше перспектив развития, нет потрясений, связанных с тарифами. То есть спокойная и стабильная ситуация в Европе обуславливает рост курса евро в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, подорожание евро имеет большое влияние на цены в Украине. Но наши граждане почувствуют девальвацию гривны в течение следующих двух-трех кварталов. А по состоянию на август 2025 года это влияние не столь очевидно.

Также мы писали, что в Польше к среднему классу относятся люди, чей доход на одного человека в семье составляет от 4 449 до 13 282 злотых. Показатель рассчитывается на основе медианной зарплаты и индикатора EHDI.