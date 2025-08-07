Ціни в Україні зростають через курс євро — що відбувається з вартістю товарів

Каса в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Перше півріччя 2025 року завершилося для України значною девальвацією гривні до євро. Офіційний курс майже перетнув психологічний рубіж у 50 грн. Такі коливання не могли не позначитися на цінах. Але перенесення того знецінення національної валюти, яке вже відбулося, на вартість товарів і послуг наші громадяни почнуть відчувати згодом.

Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю для видання "РБК-Україна".

Що буде з цінами в Україні

З березня 2025 року офіційний курс гривні до євро зріс на 5-6 грн. Така значна девальвація національної валюти відбулася через зміцнення євро у парі з доларом на тлі тарифних війн, спровокованих президентом США Дональдом Трампом. За словами Пишного, курсові коливання стали одним із найважливіших елементів впливу на формування цін.

"Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри він ще відкладений в часі. Впродовж наступних двох-трьох кварталів ми побачимо поступове перенесення на ціни тієї девальвації гривні до євро, що вже відбулася", — уточнив голова НБУ.

Натомість курс долара залишається на стабільному рівні завдяки ефективній політиці керованої гнучкості. Він багато місяців не перетинає межу 42 грн, але в перспективі дорожчання американської валюти можливе (за умови послаблення євро).

Пишний зауважив, що ціни зростають не лише через курсові коливання. Негативний вплив має тривала повномасштабна війна, сповільнення економічного розвитку і темпів відновлення, інфляційний тиск, дефіцит робочої сили в окремих сегментах, зменшення обсягу врожаїв тощо.

Коли курс гривні прив’яжуть до євро

Основною курсоутворювальною валютою в Україні залишається долар. Але з огляду на шлях до Європейського Союзу виникли дискусії щодо потенційної прив’язки гривні до євро. Андрій Пишний констатував: якщо виникне необхідність такого кроку, регулятор ухвалить відповідне рішення, а громадяни навіть не відчують змін.

"Ми зробимо те, що вимагатиме структура української економіки, її стійкий розвиток, підтримка найкращих для неї напрямів розвитку і система управління ризиками. Рішення ми повинні ухвалювати на рівні внутрішньої в Національному банку операційної моделі після глибокого аналізу", — сказав спікер.

Проте хибною є думка, що це відбудеться швидко (точно не у 2025 році). НБУ буде аналізувати різні сценарії економічного розвитку, щоб обирати найкращий з погляду балансу ризиків.

