Цены в Украине растут из-за курса евро — что происходит со стоимостью товаров

Касса в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Первое полугодие 2025 года завершилось для Украины значительной девальвацией гривны к евро. Официальный курс почти пересек психологический рубеж в 50 грн. Такие колебания не могли не сказаться на ценах. Но перенос того обесценивания национальной валюты, которое уже произошло, на стоимость товаров и услуг наши граждане начнут ощущать со временем.

Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью для издания "РБК-Украина".

Что будет с ценами в Украине

С марта 2025 года официальный курс гривны к евро вырос на 5-6 грн. Такая значительная девальвация национальной валюты произошла из-за укрепления евро в паре с долларом на фоне тарифных войн, спровоцированных президентом США Дональдом Трампом. По словам Пышного, курсовые колебания стали одним из важнейших элементов влияния на формирование цен.

"Сейчас они имеют свое влияние, мы его фиксируем (в частности в стоимости топлива), но в определенной степени оно еще отложено во времени. В течение следующих двух-трех кварталов мы увидим постепенный перенос на цены той девальвации гривни к евро, которая уже состоялась", — уточнил глава НБУ.

Зато курс доллара остается на стабильном уровне благодаря эффективной политике управляемой гибкости. Он много месяцев не пересекает границу 42 грн, но в перспективе подорожание американской валюты возможно (при условии ослабления евро).

Пышный отметил, что цены растут не только из-за курсовых колебаний. Негативное влияние имеет длительная полномасштабная война, замедление экономического развития и темпов восстановления, инфляционное давление, дефицит рабочей силы в отдельных сегментах, уменьшение объема урожаев и др.

Когда курс гривны привяжут к евро

Основной курсообразующей валютой в Украине остается доллар. Но, учитывая путь в Европейский Союз, возникли дискуссии относительно потенциальной привязки гривны к евро. Андрей Пышный констатировал: если возникнет необходимость такого шага, регулятор примет соответствующее решение, а граждане даже не почувствуют изменений.

"Мы сделаем то, что потребует структура украинской экономики, ее устойчивое развитие, поддержка лучших для нее направлений развития и система управления рисками. Решение мы должны принимать на уровне внутренней в Национальном банке операционной модели после глубокого анализа", — сказал спикер.

Однако ошибочно мнение, что это произойдет быстро (точно не в 2025 году). НБУ будет анализировать различные сценарии экономического развития, дабы выбирать лучший с точки зрения баланса рисков.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, номинал 500 евро стал ненужным даже в ЕС. Его начали постепенно изымать из обращения из-за большого количества случаев подделки. Часто купюры не принимают для расчетов в магазинах, заведениях питания и обменниках.

Также мы писали, какие дни недели лучше всего подходят для обмена американской валюты. Традиционно поднятие курса доллара происходит со вторника по четверг, поэтому выгодно покупать иностранные банкноты ближе к пятнице или утром в понедельник.