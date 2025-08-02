Купівля євро в Україні — що буде з курсом у серпні та чи може валюта подешевшати

Купюри євро. Фото: НБУ/Flickr

Офіційний курс гривні до євро в Україні щодня коливається, реагуючи на динаміку у валютній парі долар-євро. Серпень може принести відчутні зміни, враховуючи досягнення між США і ЄС домовленості про взаємні імпортні тарифи. Не виключено, що євро впаде в ціні, а курс опуститься нижче психологічної межі.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати від курсу євро в серпні 2025 року.

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Що буде з курсом євро найближчим часом

Станом на 2 серпня Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на рівні 47,74 грн. У понеділок, коли відновляться торги на міжбанківському ринку, показник опуститься ще нижче — до 47,64 грн. Востаннє така вартість євро фіксувалася в червні, але тоді курс рухався по висхідній.

Українців цікавить питання, наскільки довго триватиме низхідний тренд і чи подешевшає європейська валюта до 45 грн найближчим часом. За словами Данила Моніна, ситуація залежатиме від динаміки у валютній парі долар-євро. Подальше зміцнення американської валюти призведе до падіння курсових показників в Україні.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Після узгодження Трампом та ЄС мита 15% на імпорт з Європи та зобов'язань щодо купівлі енергетичних товарів зі США курс долара зміцнився з 1,18 до 1,14 дол./євро. Якщо в серпні тренд продовжиться, то євро залишатиметься на поточному рівні або знизиться до 48 грн", — констатував експерт.

У разі зміцнення європейської валюти Національний банк далі триматиме курс долара нижче відмітки 42 грн, а євро коливатиметься в діапазоні 48-49 грн. Зауважимо, станом на 2 серпня американська валюта знову послабилася стосовно євро, зафіксувавшись на рівні 1,16 замість 1,14.

Як зміняться банкноти євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує протягом наступних кількох років змінити дизайн купюр. Гроші стануть тематичними та зображатимуть або відомих особистостей, або птахів і ріки.

Перша версія банкнот, за яку голосуватимуть, передбачає використання у дизайні портретів європейців, які сильно вплинули на формування європейської ідентичності, зокрема:

науковиці Марії Склодовської-Кюрі;

співачки Марії Каллас;

композитора Людвіга ван Бетховена;

письменника Мігеля де Сервантеса;

художника Леонардо да Вінчі;

активістки руху за мир Берти фон Саттнер.

Тематика "Ріки та птиці" зосередиться на природі. Остаточний дизайн планують обрати у 2026 році, після чого мине ще трохи часу, перш ніж новенькі купюри надрукують і випустять в обіг.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 2027 року в ЄС діятиме обмеження на готівкові операції. При розрахунках від 3 000 євро доведеться пред’являти документ, що посвідчує особу. Нові правила охоплять казино, торгові точки, банки, агентства з нерухомості й інші сфери.

Також ми писали, що в Європейському Союзі відмовилися від випуску купюр номіналом 500 євро через велику кількість підробок. Ці гроші досі залишаються платіжним засобом. Плюс у деяких країнах ЄС не використовують монети номіналом 1 та 2 центи.