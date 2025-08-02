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Главная Экономика Курс евро поймал нисходящий тренд — чего ждать в августе 2025

Курс евро поймал нисходящий тренд — чего ждать в августе 2025

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 16:05
Покупка евро в Украине — что будет с курсом в августе и может ли валюта подешеветь
Купюры евро. Фото: НБУ/Flickr

Официальный курс гривны к евро в Украине ежедневно колеблется, реагируя на динамику в валютной паре доллар-евро. Август может принести ощутимые изменения, учитывая достижение между США и ЕС договоренности о взаимных импортных тарифах. Не исключено, что евро упадет в цене, а курс опустится ниже психологической границы.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать от курса евро в августе 2025 года.

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Что будет с курсом евро в ближайшее время

По состоянию на 2 августа Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 47,74 грн. В понедельник, когда возобновятся торги на межбанковском рынке, показатель опустится еще ниже — до 47,64 грн. Последний раз такая стоимость евро фиксировалась в июне, но тогда курс двигался по восходящей.

Украинцев интересует вопрос, насколько долго продлится нисходящий тренд и подешевеет ли европейская валюта до 45 грн в ближайшее время. По словам Даниила Монина, ситуация будет зависеть от динамики в валютной паре доллар-евро. Дальнейшее укрепление американской валюты приведет к падению курсовых показателей в Украине.

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Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"После согласования Трампом и ЕС пошлины 15% на импорт из Европы и обязательств по покупке энергетических товаров из США курс доллара укрепился с 1,18 до 1,14 долл./евро. Если в августе тренд продолжится, то евро будет оставаться на текущем уровне или снизится до 48 грн", — констатировал эксперт.

В случае укрепления европейской валюты Национальный банк дальше будет держать курс доллара ниже отметки 42 грн, а евро будет колебаться в диапазоне 48-49 грн. Отметим, по состоянию на 2 августа американская валюта снова ослабла по отношению к евро, зафиксировавшись на уровне 1,16 вместо 1,14.

Как изменятся банкноты евро

Европейский центральный банка (ЕЦБ) планирует в течение следующих нескольких лет изменить дизайн купюр. Деньги станут тематическими и будут изображать либо известных личностей, либо птиц и реки.

Первая версия банкнот, за которую будут голосовать, предусматривает использование в дизайне портретов европейцев, которые сильно повлияли на формирование европейской идентичности, в частности:

  • ученой Марии Склодовской-Кюри;
  • певицы Марии Каллас;
  • композитора Людвига ван Бетховена;
  • писателя Мигеля де Сервантеса;
  • художника Леонардо да Винчи;
  • активистки движения за мир Берты фон Саттнер.

Тематика "Реки и птицы" сосредоточится на природе. Окончательный дизайн планируют выбрать в 2026 году, после чего пройдет еще немного времени, прежде чем новенькие купюры напечатают и выпустят в обращение.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 2027 года в ЕС будет действовать ограничение на наличные операции. При расчетах от 3 000 евро придется предъявлять документ, удостоверяющий личность. Новые правила охватят казино, торговые точки, банки, агентства по недвижимости и другие сферы.

Также мы писали, что в Европейском Союзе отказались от выпуска купюр номиналом 500 евро из-за большого количества подделок. Эти деньги до сих пор остаются платежным средством. Плюс в некоторых странах ЕС не используют монеты номиналом 1 и 2 цента.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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