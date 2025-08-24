Минимальный и средний доход для комфортной жизни — сколько нужно зарабатывать в Украине в 2025 году

Девушка считает деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Война в Украине заставила многих людей существенно пересмотреть статьи своих ежемесячных расходов. И в условиях, когда больше всего денег уходит на жилье и продукты, не помешает быть финансово грамотным.

Новини.LIVE разбирались, сколько нужно сейчас зарабатывать, чтобы хватало на жизнь и какой доход можно считать минимальным, а какой — комфортным.

Реклама

Читайте также:

Сколько средств нужно для минимального уровня проживания

В 2025 году в Украине официальный прожиточный минимум составляет около 3,5 тысячи гривен в месяц. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что этой суммы недостаточно даже для того, чтобы прокормить себя.

"К сожалению, реальность у нас совершенно другая. Ведь даже в небольшом городе, для того, чтобы человеку оплатить коммунальные услуги, осуществить какие-то базовые покупки, как к примеру, покупка продуктов, уже не говоря о лекарствах, нужно будет не менее 10-15 тысяч гривен. В крупных городах, таких, как Киев, Днепр или Харьков эту сумму можно спокойно умножать на два", — рассказала Новини.LIVE эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая.

По ее словам, сейчас наибольшую часть своего бюджета человек тратит на жилье и продукты.

"Если человек арендует квартиру, к примеру, в Киеве, то это стоит от 10 до 15 тысяч гривен. Согласитесь, значительно больше, чем официальный минимум. Даже если у человека своя квартира, все равно, нужно платить коммунальные услуги, что-то в квартиру покупать, делать мелкий ремонт", — пояснила эксперт.

По ее словам, получается так, что для минимального уровня проживания нужно хотя бы 15-20 тысяч гривен на одного человека.

"Это самый низкий предел, когда ничего не отложишь, но по крайней мере, будешь жить скромно, но без долгов", — добавила Елена Яровая.

Эксперт по финансовой грамотности отметила, что если в семье несколько человек, или есть ребенок, то в таком случае нужно, чтобы взрослые зарабатывали не менее, чем по 20 тысяч гривен каждый.

"В ситуации, когда человеку едва хватает на проживание, ни в коем случае нельзя брать кредиты. Ведь ежемесячные платежи могут быть просто "не подъемными". В результате очень легко скатиться в долговую яму, из которой трудно вылезти. Лучше в таком случае стараться найти еще одну работу или подработку, хотя бы на некоторое время. Это позволит отложить деньги на определенные нужды, без того, чтобы жить в долг", — подчеркнула она.

Сколько денег надо для среднего уровня жизни

Свободнее человек может себя чувствовать, по словам эксперта по финансовой грамотности, когда зарабатывает от 30 тысяч гривен в месяц. Ведь тогда уже можно отложить немного денег на отпуск или покупку необходимых вещей, как телефон или бытовая техника.

"Возьмем среднестатистическую украинскую семью, которая состоит из трех человек: двое взрослых и ребенок. Для того, чтобы более-менее чувствовать себя уверенно, ежемесячный доход такой семьи должен быть не менее 70-90 тысяч гривен в месяц. В таком случае уже можно будет планировать отдых, откладывать средства на ремонт или покупку бытовой техники", — добавила Яровая.

Почему не хватает денег даже при средней зарплате

Эксперт напомнила, что по официальным данным средняя зарплата в Украине в 2025 году составляет около 20-22 тысяч гривен.

"Но давайте будем реалистами. Зарплата, которую реально получает большая часть людей — составляет 15-16 тысяч гривен в месяц. А это значит, что половина взрослых украинцев, которые работают, зарабатывают меньше суммы, которой хватает только на базовые расходы. Если эти средства проиндексировать согласно инфляции, то становится совершенно очевидным, почему люди жалуются на то, что даже при более-менее приличной зарплате им приходится жить от выплаты до выплаты", — добавила она.

В любом случае, подчеркнула эксперт, для того, чтобы иметь финансовую уверенность в будущем, нужно, кроме поиска дополнительных источников дохода, еще и учиться финансовой грамотности, а также правильному формированию своего ежемесячного бюджета.

Ранее мы писали о том, когда украинцам лучше покупать доллары, чтобы не пришлось продавать перед зарплатой. Также недавно выяснили, какой должна быть финансовая подушка в 2025 году.