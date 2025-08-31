Минимальная сумма денег для жизни в Украине — сколько нужно зарабатывать в 2025 году

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Война в Украине заставила многих кардинально изменить подход к расходам. Когда основная часть бюджета уходит на жилье и продукты, финансовая осведомленность населения становится особенно важной.

О том, какую минимальную сумму денег должны получать граждане для жизни в Украине в 2025 году, сайту Новини.LIVE рассказала эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая.

Реклама

Читайте также:

Прожиточный минимум и реальные расходы в 2025 году

В 2025 году прожиточный минимум, установленный государством, составляет чуть больше 3 тысяч гривен в месяц. Но эта цифра далека от реальности. Эксперты отмечают, что даже на продукты этой суммы не хватит.

"К сожалению, реальность у нас совершенно другая. Ведь даже в небольшом городе, для того чтобы человеку оплатить коммунальные услуги, осуществить какие-то базовые покупки, как к примеру, покупка продуктов, не говоря о лекарствах, нужно будет не менее 10-15 тысяч гривен", — убеждена эксперт.

Она также добавила, что в крупных городах: Киеве, Харькове или Днепре — эта сумма легко удваивается. Наибольшая часть расходов украинцев приходится на еду и жилье.

Например, аренда квартиры в столице стоит минимум 10-15 тысяч гривен, что в несколько раз превышает официальный минимум. Даже владельцы жилья вынуждены тратить значительные средства на:

ремонты;

мелкие покупки;

коммунальные платежи.

Сколько денег нужно украинцам на базовые потребности

По словам Яровой, чтобы покрыть основные потребности одному человеку, нужно минимум 15-20 тысяч гривен в месяц. Этого хватает только для жизни без долгов, но не позволяет делать сбережения. Если в семье есть дети или несколько взрослых, то каждый из работающих должен зарабатывать не менее 20 тысяч гривен.

"Это самый низкий предел, когда ничего не отложишь, но по крайней мере будешь жить скромно, однако без долгов", — пояснила эксперт.

Она также добавила, что в случае нехватки средств кредиты могут стать опасным решением. Ежемесячные выплаты способны превратиться в непосильное бремя и привести к долговой ловушке. Вместо этого лучше найти дополнительную подработку, чтобы сформировать хотя бы небольшой финансовый резерв и не жить в долг.

Ранее мы писали, что для иностранцев в Польше важно знать размер прожиточного минимума этой страны, ведь доход ниже этого уровня свидетельствует о жизни за чертой бедности.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата — это установленный государством обязательный стандарт оплаты труда для всех работодателей и предприятий, независимо от формы собственности или системы оплаты.