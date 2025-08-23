Деньги в отношениях — какую модель семейного бюджета выбрать именно вам

Мужчина составляет бюджет. Фото: Pexels

Одна из главных причин ссор и недоразумений в семье — финансовая неграмотность и неумение вести правильный бюджет семьи. Новини.LIVE разбирались, есть ли "идеальная" модель семейного бюджета, которая сможет сохранить мир и взаимопонимание в семье.

Финансовый аналитик Александр Иванчук рассказал Новини.LIVE, что на самом деле оптимальной модели семейного бюджета не существует. Ведь у каждой семьи есть свои нюансы, начиная от разницы в уровне доходов, заканчивая целями для сбережения средств.

Он отметил, что для любой пары, независимо от того, официально оформлены их отношения или нет, крайне важно в самом начале совместной жизни обсудить приоритеты, и установить четкие правила финансовой стороны совместного быта.

"Это позволит определить, насколько схожи у вас финансовые цели, и подходят ли они партнеру. Кроме того, таким образом, помимо установления четких бюджетных обязанностей, каждый будет иметь реальное представление о том, куда в денежном плане движется ваша семья. Соответственно, это сохранит и нервы, и личный бюджет каждого, если приоритеты окажутся разными", — отметил Иванчук.

По словам финансового эксперта, в целом есть четыре наиболее оптимальных модели семейного бюджета, которые подходят большинству пар.

Совместный бюджет

"Это простая, однако не самая распространенная модель семейного бюджета. Полностью совместный бюджет — это когда все свои доходы члены семьи отправляют в общий "ящик". После этого решают, на что будут тратиться деньги или для каких целей будут накапливаться. Для того, чтобы в расходах была полная прозрачность, можно вести дневник расходов онлайн, или просто записывать в блокноте, куда тратятся средства. Соответственно, так будет легче понять, от чего следует отказаться, если есть цель накопить средства. Кстати, такая модель наиболее распространена в маленьких городках и селах", — отметил Иванчук.

По его словам, с помощью такой модели легче будет планировать какие-то большие цели, такие как покупка автомобиля или ремонт жилья.

Недостатком этой модели Иванчук назвал необходимость полного доверия членов семьи друг к другу, а также разные приоритеты в семейных расходах.

Частично совместный бюджет

По словам эксперта, именно частично совместный бюджет является наиболее распространенной моделью в Украине.

"Суть его проста: семья имеет общий фонд для общих расходов, к примеру, это коммунальные услуги или оплата за обучение детей. Также отдельно есть фонд для совместных накоплений, как путешествия или покупка автомобиля. Супруги ежемесячно вносят определенную сумму в обе "корзины", а остальные их средства остаются в личном распоряжении каждого. Такой стиль ведения семейного бюджета в основном присущ для крупных городов", — отметил Иванчук.

Основными преимуществами, по мнению эксперта, является сохранение баланса между личной финансовой свободой и совместными расходами. Соответственно, отпадает необходимость отчитываться друг перед другом за собственные расходы и снижается риск конфликтов в семье.

К недостаткам этой модели Иванчук отнес необходимость четкого соблюдения договоренностей относительно суммы, которую каждый должен вносить в общий фонд.

Отдельные бюджеты

Финансовый аналитик отметил, что в этом случае общие расходы оплачиваются по очереди или делятся пополам. И каждый из взрослых членов семьи является финансово самостоятельным.

Однако главным недостатком, по его мнению, такой модели семейного бюджета является невозможность совместного сбережения средств и сложность в реализации крупных покупок.

"Пластичная" модель семейного бюджета

"Обычно у семейных пар, которые живут вместе десятилетиями, чаще всего применяется сознательно или бессознательно именно такая модель семейного бюджета. То есть, до появления детей это может быть частично совместный бюджет, а уже после — совместный. А потом, когда дети вырастают, то родители переходят к модели отдельного бюджета, и таким образом, избегают ссор из-за новых хобби или расходов", — рассказал Иванчук.

Он добавил, что независимо от выбора модели семейного бюджета пара должна регулярно проговаривать тему денег в семье.

"Обстоятельства, особенно в нынешнее время в Украине, меняются с бешеной скоростью. Поэтому семье никоим образом не следует избегать возможности регулярно говорить о семейных средствах. Искренне и откровенно", — резюмировал финансовый эксперт.

По его словам, это поможет четко понимать всем реальное положение дел в семье, а также знать, что в непредсказуемых ситуациях есть на кого положиться.

